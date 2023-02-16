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東亞：1月港息回落對淨息差影響微 料香港淨息收入今年增20億元

受惠去年港元拆息上揚，東亞銀行（0023）去年淨息差按年擴闊0.28厘至1.65厘。不過今年初港元拆息回落幅度較大，加上市場普遍預期美國加息周期將近完結，對於今年淨息差前景，東亞聯席行政總裁李民橋表示，1月即使拆息回落但淨息差跌幅輕微，因應去年上半年淨利息收入仍低，預期今年淨利息收入增長可觀，香港業務淨利息收入料有20億元增長。

李民橋表示，單計下半年，該行淨息差達1.89厘，即較上半年擴闊0.47厘，即使港元回落，今年淨息差也會維持高水平。東亞去年客戶貸款總額在香港與中國內地分別減少1.97%和2%，李民橋表示今年仍會較着重資產質素和多元化貸款資產，善用風險加權資產（RWA），因此搶存款壓力較低，有助保持良好淨息差。他預期，該行今年貸款有溫和增長，市場普遍預期今年聯儲局會再加息0.5厘至0.75厘，據該行研究部門和外部估算，今年3個月港元拆息約維持在4厘。

受中國內地商業房地產債務問題影響，東亞減值貸款撥備按年增加2.52倍至59.23億元，減值貸款比率增1.3個百分點至2.39%，單計下半年撥備按半年多增43.6%至37.87億元，比率上升0.81個百分點。

李民橋表示約七成撥備來自內地房地產，不過認為撥備最壞的情况已經過去，內地實施不少支持經濟政策，過去年半該行亦降低內房民企風險敞口。不過近期降級的貸款，客戶需一段長時間進行重組，因此減值貸款比率未來一段時間仍會維持 高位。

聯席行政總裁李民斌則表示，內房貸款佔該行佔比已降至10%，即較去年下半年再降2個百分點。他指仍會繼續調低，但再降低的難度較之前更大。他又指內地支持樓市政策漸見成效，經濟重啟提振市民就業穩定和信心，過去1個月內房銷售已見好轉，對今年內房市場看法正面。

東亞核心一級資本充足比率（CET1）為15.8%，每股末期息派0.17元，連同特別股息去年全年多派15.71%至0.81元。李民橋表示會繼續股份回購，並在淨利息和非淨利息收入在疫後復蘇增長帶動下，期望經由純利增長提升股東派息。李民斌則指，沒有計劃因應監管要求提升而有集資計劃。

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