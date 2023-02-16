港府公布已完成發售代幣化綠色債券，於本周初進行網上路演，並在昨日定價。該批為全球首批由政府發行的代幣化綠債，金額為8億元，年期為1年，收益率為4.05厘，由中銀香港（2388）、東方匯理銀行、高盛和匯豐承銷，並使用高盛的代幣化平台。
金管局表示，是次發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖的方式，結算代表債券實益權益的證券代幣和代表對金管局港元法定貨幣債權的現金代幣。其後債券流程，包括息票派付、二級市場交易交收及到期日贖回，亦將以數碼化形式在私有區塊鏈網絡上進行。
作為首批以香港法律為管轄法律的代幣化債券，是次發行顯示香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境。金管局作為綠債計劃下香港特區政府的代表，將適時發布白皮書，總結是次發行的經驗，及展望下一步計劃，為在香港發行代幣化債券提供參考。
匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「匯豐一直支持香港特別行政區政府綠色債券計劃。是次政府首度發行代幣化綠色債券，我們非常榮幸能夠參與其中。代幣化綠色債券不單標誌著資本市場的創新里程，同時展現了債券發行和資產服務流程全部實現數位化的潛力。我們期待繼續與香港金融管理局及業界夥伴緊密合作，攜手鞏固香港在綠色金融及金融科技範疇的地區樞紐地位」。
其他報道
恒指收市升175點 科指升1.8% 10天線得而復失 北水轉流出 成交10日最多
東亞：1月港息回落對淨息差影響微 料香港淨息收入今年增20億元
大摩：中證監舉措對富途影響有限 瑞銀料紓緩對富途帶來的聲譽風險
中電信回應A股漲停 稱將加大派息 雲業務繼續翻番 H股升逾6%
渣打全年及第四季業績 均遜預期 息0.14美元 推10億美元回購
恒指半日升479點 三大指數創三周最大升幅 三大內地電訊股破頂
東亞：內房撥備增累去年少賺17% 第二次中期息削半派0.17元