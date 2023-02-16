金管局表示，是次發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖的方式，結算代表債券實益權益的證券代幣和代表對金管局港元法定貨幣債權的現金代幣。其後債券流程，包括息票派付、二級市場交易交收及到期日贖回，亦將以數碼化形式在私有區塊鏈網絡上進行。

作為首批以香港法律為管轄法律的代幣化債券，是次發行顯示香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境。金管局作為綠債計劃下香港特區政府的代表，將適時發布白皮書，總結是次發行的經驗，及展望下一步計劃，為在香港發行代幣化債券提供參考。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「匯豐一直支持香港特別行政區政府綠色債券計劃。是次政府首度發行代幣化綠色債券，我們非常榮幸能夠參與其中。代幣化綠色債券不單標誌著資本市場的創新里程，同時展現了債券發行和資產服務流程全部實現數位化的潛力。我們期待繼續與香港金融管理局及業界夥伴緊密合作，攜手鞏固香港在綠色金融及金融科技範疇的地區樞紐地位」。

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