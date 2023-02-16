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中電控股贊助嘉理道農場1000萬 進行10年期森林復修計劃

中電控股（0002）公布贊助1000萬元支持嘉理道農場暨植物園，進行為期10年的森林復修計劃，冀為香港以至南中國地區建立一個以科學為基礎、具有生物多樣性的森林復修模式。是次森林復修計劃將透過種植至少200款不同品種，多達2.5萬棵原生樹木、灌木和草本植物，復修位處農場自然保育區核心的十公頃高地熱帶森林，重建生物多樣性。

中電策略、可持續發展及管治總裁司馬志表示，中電逐步邁向中電《氣候願景 2050》所訂下的目標，預期今次與嘉理道農場暨植物園的合作，將可為復修南中國一帶幾近消失的森林提供最佳示範。森林復修計劃是於2022年10月展開，在重新種植過百種珍貴及受威脅的原生植物同時，亦冀為野生動植物及傳粉媒介帶來正面連鎖反應，亦會與公眾、決策者及學術機構分享研究成果。

嘉理道農場暨植物園植物保育部部門主管紀仕勳指出，今次森林復修計劃協助建構一個生態系統，並作出恰當的品種配搭，藉此恢復原生樹冠層，營造一個可持續及健康的生態系統，吸引多樣化的野生動植物回歸自然。嘉理道農場暨植物園將根據實地考察，篩選合適的品種，於2023年在農場連接大帽山郊野公園東南交界的山頂草坡種植計劃的首3000棵樹木，同時籌備相關的生態實驗、觀察及記錄各物種的生長情況。

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