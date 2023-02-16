中電策略、可持續發展及管治總裁司馬志表示，中電逐步邁向中電《氣候願景 2050》所訂下的目標，預期今次與嘉理道農場暨植物園的合作，將可為復修南中國一帶幾近消失的森林提供最佳示範。森林復修計劃是於2022年10月展開，在重新種植過百種珍貴及受威脅的原生植物同時，亦冀為野生動植物及傳粉媒介帶來正面連鎖反應，亦會與公眾、決策者及學術機構分享研究成果。

嘉理道農場暨植物園植物保育部部門主管紀仕勳指出，今次森林復修計劃協助建構一個生態系統，並作出恰當的品種配搭，藉此恢復原生樹冠層，營造一個可持續及健康的生態系統，吸引多樣化的野生動植物回歸自然。嘉理道農場暨植物園將根據實地考察，篩選合適的品種，於2023年在農場連接大帽山郊野公園東南交界的山頂草坡種植計劃的首3000棵樹木，同時籌備相關的生態實驗、觀察及記錄各物種的生長情況。

其他報道

香港人口連續第三年減少 去年減少6.8萬 6萬港人淨移出

香港失業率見兩年低 連跌9個月跌至3.4%符預期

港府：完成發售8億代幣化綠債 收益率4.05厘

穆迪：領展供股助維持在A2評級及改善財務比率

恒指收市升175點 科指升1.8% 10天線得而復失 北水轉流出 成交10日最多

東亞：1月港息回落對淨息差影響微 料香港淨息收入今年增20億元

廣東惠州據報將住宅限售年期由3年縮短至1年

大摩：中證監舉措對富途影響有限 瑞銀料紓緩對富途帶來的聲譽風險

Tesla解僱數十名組織工會的員工

匯豐將內地今年GDP上調至5.6% 因消費復蘇快過預期

中電信回應A股漲停 稱將加大派息 雲業務繼續翻番 H股升逾6%

致同：今年亞洲私募股權前景審慎樂觀 「乾火藥」仍處高水平

【有片：埋身擊】美匯指數走勢反覆回升 採取抵買策略

渣打全年及第四季業績 均遜預期 息0.14美元 推10億美元回購

萬馬控股：將推智能聊天數字人CHATwo

恒指半日升479點 三大指數創三周最大升幅 三大內地電訊股破頂

東亞：內房撥備增累去年少賺17% 第二次中期息削半派0.17元

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

旭輝稱境內債無違約或延付 兩境內債一度漲停

內地1月民航旅客運輸量增34.8%

網傳「接力貸」升級綑綁子女「共同借貸人」可貸至百歲

耀才：恢復內地客戶交易