中電控股（0002）公布贊助1000萬元支持嘉理道農場暨植物園，進行為期10年的森林復修計劃，冀為香港以至南中國地區建立一個以科學為基礎、具有生物多樣性的森林復修模式。是次森林復修計劃將透過種植至少200款不同品種，多達2.5萬棵原生樹木、灌木和草本植物，復修位處農場自然保育區核心的十公頃高地熱帶森林，重建生物多樣性。
中電策略、可持續發展及管治總裁司馬志表示，中電逐步邁向中電《氣候願景 2050》所訂下的目標，預期今次與嘉理道農場暨植物園的合作，將可為復修南中國一帶幾近消失的森林提供最佳示範。森林復修計劃是於2022年10月展開，在重新種植過百種珍貴及受威脅的原生植物同時，亦冀為野生動植物及傳粉媒介帶來正面連鎖反應，亦會與公眾、決策者及學術機構分享研究成果。
嘉理道農場暨植物園植物保育部部門主管紀仕勳指出，今次森林復修計劃協助建構一個生態系統，並作出恰當的品種配搭，藉此恢復原生樹冠層，營造一個可持續及健康的生態系統，吸引多樣化的野生動植物回歸自然。嘉理道農場暨植物園將根據實地考察，篩選合適的品種，於2023年在農場連接大帽山郊野公園東南交界的山頂草坡種植計劃的首3000棵樹木，同時籌備相關的生態實驗、觀察及記錄各物種的生長情況。
其他報道
恒指收市升175點 科指升1.8% 10天線得而復失 北水轉流出 成交10日最多
東亞：1月港息回落對淨息差影響微 料香港淨息收入今年增20億元
大摩：中證監舉措對富途影響有限 瑞銀料紓緩對富途帶來的聲譽風險
中電信回應A股漲停 稱將加大派息 雲業務繼續翻番 H股升逾6%
渣打全年及第四季業績 均遜預期 息0.14美元 推10億美元回購
恒指半日升479點 三大指數創三周最大升幅 三大內地電訊股破頂
東亞：內房撥備增累去年少賺17% 第二次中期息削半派0.17元