長江集團發稿指，已連續20年成為最多成員公司獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌。今年集團旗下合共166家成員公司獲得此項殊榮，當中有20家公司獲頒最高嘉許類別的「二十年
Plus商界展關懷」標誌。此外，40家公司獲頒「十五年Plus商界展關懷」標誌，38家公司獲頒「十年Plus商界展關懷」標誌，及45家公司獲頒「五年Plus商界展關懷」標誌。
該集團指，集團成員一向熱心公益，積極參與社會服務。集團在實踐企業公民責任的表現備受肯定。由香港社會服務聯會主辦的「商界展關懷」計劃旨在促進商界與社福界之間的策略性伙伴合作，共同推動企業社會責任，締造共融社會。「商界展關懷」的三大評審範疇包括關懷社區、關懷員工及關懷環境。該項標誌，展示該集團在各方面均展示良好企業公民的責任。
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