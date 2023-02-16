香港貴重珠寶出口總值曾於2020年下跌兩成，不過去年貴重珠寶出口總值達至714億元，其中東盟市場上升逾四成，較疫情亦已增加18%。

香港鑽石總會創會會長馬墉宜表示，過去有4000至5000萬名內地旅客來港，去年大減至約6萬名旅客，貴重珠寶出口總值亦有上升，香港作為全球天然鑽石最大平台，今年可以舉辦珠寶展，有信心出口總額將進一步上升。

他續指，有信心成交強勁之餘，亦希望通過今次展覽令海外市場明白香港已經復常，可提供各項服務。香港珠寶款式多、質量好、價格具競爭力，海外買家亦期待重新來港交流。雖然線上亦可作溝通，不過買家亦傾向實地到訪展覽，面對面可擦出更多火花，明年有望增至逾4000個參展商，屆時將更吸引買家到訪。

周生生（0116）董事兼副總經理周允成表示，疫情影響各行各業，不過隨著內地重新開放後，行業着內地業務信心亦有所加強，公司今年1至2月在內地表現亦不錯，相信主要受回鄉探親送禮需求所帶動，香港銷售今年1至2月亦錄得雙位數字增長。

他續指，香港與內地正式通關後，內地旅客以南方為主，旅客佔整體銷售約5至6%，相比上月只佔1%有所增長，主要是取消核酸檢測所帶動，預計下半年情況會較好，但行業仍面對人手短缺問題，旅客銷售至年底回復至疫前一半至三分一已算是健康發展。

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