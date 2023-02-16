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瑞士嘉盛銀行：農曆新年內地人旅遊消費恢復至2019年疫情前七成

J. Safra Sarasin（瑞士嘉盛銀行）今日發布2023年經濟預測，首席經濟學家 Karsten Junius 表示，中國市場重新開放，內地人被壓抑的旅遊消費將在今年釋放，可以看到目前的物價水平較2022年為高。Karsten Junius 表示，農曆新年內地人旅遊消費恢復至2019年疫情前的七成，在全球各國減少消費和投資的階段，內地人消費將成為今年主要推動經濟增長之一。Karsten Junius 又表示，今年1月到香港旅遊的內地旅恢復至每天2.5萬至3萬人， 距離疫情前的3.5萬人至4萬人仍有一段距離。他又表示，可預期今年訪港旅客數會時間推進而上升，再加上其他國家旅客到訪的潛力，如泰國和日本等。 

談及中國市場，Karsten Junius表示，內房市場的熱度不高，該行亦正在擔心有關調整情況會在未來幾個月持續，在這段期間樓價有下跌風險，該行對此亦不感到驚訝。他續指，一旦家庭收入在未來幾個月持續獲得信心，能增強樓市，不過內地市場仍受疫情所困，未能正真了解收入情，該行對內地房地產行業持謹慎態度。

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