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新城發展：失聯高層曲德君家人代辭任副董事長  

早前新城發展（1030）及新城控股（滬601155）公布高層曲德君失聯後，新城發展今日公告，指收到曲德君家屬轉交的曲德君辭任函，曲德君因無法履行職務而辭任公司董事會副董事長、非執行董事，辭任即日（2月16日）起生效。公司又指，截至今日公告之日，公司尚未能聯繫到曲德君本人。

此前，作為萬達集團王健林器重的老臣子、曾在萬達工作近17年、且一直負責核心萬達商業的曲德君，被《騰訊新聞》「棱鏡」及《財新》等報導指，曲德君的失聯是由於正在配合當局調查，事涉其供職萬達集團、負責萬達金融科技板塊業務期間。

部分報導引述接近新城人士指，曲德君在春節假期後正常上班。經內部核查後，其失聯與公司業務層面無關，屬於個人問題。

有內媒將今次曲德君失聯事件，再與王健林以往受訪內容扯上關係，指2018年1月20日在萬達集團2017年的年會上，王健林除了承認當初的方向有偏差，還當眾批評了曲德君。

報導引述王健林當時指，「我曾經犯的一個錯誤，就是給了曲德君太多的錢」，並指王曾跟一些企業家討論，當初網科少給點錢，定個投資上限就好了等。

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