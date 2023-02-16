渣打今日公布2022年全年業績，全年法定表現收入按年上升11%，股東應佔溢利上升34%，洪丕正稱，收入盈利均超過疫情前水平，創2014年新高。該行同時宣布新一輪10億元股份回購，以及增派股息。在過去12個月，渣打已宣布了三次回購，洪丕正稱，若計入中期股息，股東分派自2022年初以來總額達28億美元，目標於2024年或之前三年分派50億美元。

渣打全年派息共0.18美元，涉資5.23億美元，較今次回購金額10億美元為少，洪丕正指，渣打派息及回購是視乎整體盈利上升情況，以及股價走勢。若股價較低，回購吸引力則較高，相反，股息增加則可增吸引力，會以彈性方式處理。

今年內地針對內房企業推出便利融資政策，洪丕正指，有見及內地樓宇成交有所改善，惟當中仍有不確定性，渣打對內房行業的敝口由2021年約40億美元減至去年的33億美元。27億美元涉及內地發展商，當中11億元為信用級別。連同抵押品，該行對內房的撥備已覆蓋該板塊的不良資產逾8成。行業改善空間則視乎購房者對市場的信心，但相信中國經濟及行業的最壞情況已過。

市場預期美國加息周期已步入尾聲，洪丕正認為，現時談加息完結仍是言之過早。惟他相信該行可受惠於濟後息，去年淨息差為年上升20個基點至1.41%，料今年可升至1.71%，明年高於1.8%。

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