沽空機構狙擊藍籌股創科實業（0669）。一間聲稱總部位於美國的法政研究機構Jehoshaphat Research今日發表研究報告，指控創科透過一些特別的技巧，令過去10年的毛利率於每個會計期間都有增長，並稱該研究公司已沽空創科，預計創科未來幾個月的股價將下跌60%至80%。
創科昨日已為跌幅最大藍籌，全日跌7%，今日中午收報88.35元，再跌4.5%，半日成交8.12億元。
Jehoshaphat Research稱，發現創科使用了一些技巧，例如將成本滾雪球般地計入資產帳戶或公然無視自己的會計政策，以避免確認信用問題。此外，創科每年都會以近乎全部虧損的價格出售大量有形資產，例如在2021年處置了3430萬美元的淨PP&E，但僅收到160萬美元的收益。
報告又認為創科的槓桿率出乎意料地過高，儘管其債務比率看似適中。
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