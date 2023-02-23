香港專業獨立強積金研究及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）預計，計入2月份供款後，強積金總資產在2 月底約為1.091萬億港元，或相等於457萬名成員的平均賬戶結餘約為23.86萬港元。截至2月20日強積金平均投資回報估計約為 -1.77%（以「積金評級所有基金表現指數」計算）。
香港及中國股票基金（根據「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算）創下有史以來最強勁的1月份表現後，正在回吐部分升幅，而2月初至20日下跌了4.41%。儘管預計2月份將錄得負回報，但年初至今強積金回報預計仍為正數。叢說：「經過有史以來表現最強勁1月份後，對於香港及中國股市回調並不感到意外。香港股市不僅受全球股市對通脹及利率上升和經濟可能長期放緩的擔憂所影響，而且也受財政預算案的左右。」
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