公司的展望也比往年更加負面，1/3的受訪者對內地市場和經濟復蘇前景感到悲觀。調查顯示，約46%的受訪者認為美中關係2023年將繼續惡化，高於前一年的24%。

受訪者表示，美中緊張局勢加劇是企業面臨的最嚴重商業挑戰，特別是在科技、研發等領域。此外，把內地列為新支出前三目的地的成員大幅下降。近一半的公司計劃不進行新投資，另外9%計劃削減投資。

雖然許多公司表示他們沒有計劃將供應鏈從中國轉移，但12%的公司已經在將製造或採購轉移到境外，另有12%的公司有此考慮，這兩個數字幾乎是一年前的兩倍。

商會會長Colm Rafferty稱，「雖然在大流行病期間美中貿易繼續增長，但雙邊關係變得愈來愈複雜」，「去年尤其具有挑戰性」，他特別指出須「努力確保遵守美國和中國的各種新規定」。

調查於去年10月中旬至11月中旬進行。其後，內地已放棄嚴格防疫政策，但中美關係繼續螺旋式下降。

其他報道

台灣2月製造業PMI升至半年高 標普稱最壞時刻已經過去

內地PMI勝預期 人民幣扭轉弱勢 見3日最強

穆迪上調今明兩年內地GDP預測至5%

Wise：去年助客戶節省15億英鎊匯款費用

應用材料推新晶片製造設備 冀降行業對ASML依賴

匯控發156億永久後償或可轉換證券 股價升逾1%

財新2月製造業PMI 逾半年首次重上50 經濟進入後疫情修復期

內地2月製造業PMI升至近11年高 勝預期

恒指高開64點 科指升0.3% 碧桂園跌0.42% ASMPT升2.24%

碧桂園：楊國強因年齡原因辭任主席、執董 楊惠妍接任

港股ADR升59點 夜期高水74點 美期亞股跌 創科、百威、蔚來等業績

ASMPT全年少賺17% 第四季跌70% 料行業下半年復蘇

美減息預期降 美債息上升、倒掛擴闊 美股向下 道指跌232點

北水增持盈富 減持天齊鋰業