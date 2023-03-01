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調查顯示在華美企甚悲觀 因兩國交惡及疫情限制

彭博社報道，參與中國美國商會調查的319間公司中，超過一半表示2022年不會盈利，22%預計會虧損，這是至少2019年以來的最糟糕結果。2/3受訪者歸咎於反覆的防疫封控和其他防疫限制措施。

公司的展望也比往年更加負面，1/3的受訪者對內地市場和經濟復蘇前景感到悲觀。調查顯示，約46%的受訪者認為美中關係2023年將繼續惡化，高於前一年的24%。

受訪者表示，美中緊張局勢加劇是企業面臨的最嚴重商業挑戰，特別是在科技、研發等領域。此外，把內地列為新支出前三目的地的成員大幅下降。近一半的公司計劃不進行新投資，另外9%計劃削減投資。

雖然許多公司表示他們沒有計劃將供應鏈從中國轉移，但12%的公司已經在將製造或採購轉移到境外，另有12%的公司有此考慮，這兩個數字幾乎是一年前的兩倍。

商會會長Colm Rafferty稱，「雖然在大流行病期間美中貿易繼續增長，但雙邊關係變得愈來愈複雜」，「去年尤其具有挑戰性」，他特別指出須「努力確保遵守美國和中國的各種新規定」。

調查於去年10月中旬至11月中旬進行。其後，內地已放棄嚴格防疫政策，但中美關係繼續螺旋式下降。

 

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