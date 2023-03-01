港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升0.95點子至3.04119%，是1月18日後最高，當日報3.1778%。對上一次連升5日是2月21日，當日拆息報2.88292%。
港元現報7.8496元貶值2點子，曾貶值最多3點子，報7.8497元，亦曾升值最多6點子，報7.8488元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌159.8點子至2.25024%；1星期HIBOR跌19.66點子至2.56506%；2星期HIBOR跌16.36點子至2.69036%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.8點子至3.80768%；6個月期HIBOR升0.18點子至4.20952%；12個月期HIBOR升0.65點子至4.79018%。
美元指數現報104.908升值0.039點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報4.662%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6208%，連續5日收窄，利差是2023年1月26日後最高，當日差距為-1.6038%
對上一次連續5日收窄，是2023年2月21日，當日利差報-1.7091%。
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