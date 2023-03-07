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住建部︰對樓市企穩充滿信心 房企合理性融資已改善

據內媒報導，中國住房和城鄉建設部部長倪虹表示，現在對房地產市場的企穩回升充滿信心，因防控政策做了優化調整，對房地產供需兩端都產生了積極影響；保交樓保障購房人合法權益，房企合理性融資得到改善，市場主體信心亦正在恢復；以及對首套、二套房的支持正落實見效等。

倪虹表示，從市場供給和需求看，新冠肺炎疫情防控取得決定性勝利，防控政策也做了優化調整，對房地產供需兩端都產生了積極影響。從供給方面來看，施工人員、施工材料都可以順利進場，很多住房項目復工率都大大提高；從需求方面來看，現在各房地產項目的售樓處看房量也在大幅提升，成交量也明顯改善。

其次，從市場預期看在今年1、2月份，全國商品房銷售結束了13個月的負增長，雖然70個大中城市的房價有漲有跌，但總體來看價格平穩。同時，保交樓的工作也在扎實推進，切實保障了購房人的合法權益，房企合理性融資也得到了改善，市場主體信心正在恢復。

最後是從政策落實情況看，住建部對於首套住房大力支持、對於二套住房合理支持的政策都已經出臺，正在落實見效。同時，關於不讓投機炒房者重新入市、原則上不支持三套以上購房的要求，各地也在認真落實。

倪虹又指出，要避免金融風險和地方債風險，防範房地產「灰犀牛」，住建部可以「抓兩頭帶中間」，以「精準拆彈」的方式來化解風險。

他指出，一頭就是對優質房企一視同仁，支持優質國有房企和優質的民營房企，改善他們的資產負債狀況，滿足他們合理的融資需求；另一頭就是要抓出現問題的房企，一方面幫助他們自救，另外一方面嚴格依法依規處置，絕不讓損害群眾利益的行為蒙混過關，讓他們付出應有的代價。

他又指出，關於房地產有一個「456」的概括，就是房地產的相關貸款佔銀行信貸的40%，房地產的相關收入佔地方綜合財力的50%，居民財富60%都在住房上。可以說房地產牽一發動全身，要穩住房地產，就要堅持精準施策，一城一策，大力支持剛性和改善性的住房需求，提振信心，促進房地產市場平穩健康發展。

倪虹表示，要增加保障性租賃住房的供給和長租房的建設，重點解決好青年人新市民的住房困難問題，讓他們能放開手腳，為幸福生活去奮斗。要大力整頓房地產市場，營造誠實守信、風清氣正的市場氛圍，讓人民群眾放心地購房，放心地住房。

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