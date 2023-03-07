經營兩大商場海港城及時代廣場的九倉置業（1997）去年全年核心盈利按年跌5%至61.75億元，主席吳天海在業績會指出，去年受疫情及加息影響，不過基礎盈利大致不變，派息仍可維持一致。今年已見通關等好兆頭，消費及酒店訂房表現均有好轉，但只是初步表現，仍需時全面復常。
他續指，或受證件、運力及航班等因素影響，通關後外來旅客數字較細，需要時間恢復，不過零售行業人手嚴重不足，如一下子太多人來港，服務水平亦達不到要求。
吳天海表示，現時仍未清楚旅客的購物習慣是否一樣，直言「唔識答幾時復蘇」，或要問特首及財政司司長才有答案，但相信不會是「三幾個月」的事，料今年復蘇至疫前表現的機會甚低。商場租金方面，現時底租水平已經回穩，由於分成租金相對滯後，暫未反映旅客來港的情況。
九置下海港城及時代商場至去年底的零售出租率均為94%，吳天海強調，集團相對「揀租客」，希望提供最高的購物享受予客人，令出租率稍低，相信未來亦會填補相關空缺。
九置中午公布全年業績，收市報44.25元，跌1%，成交1.28億元。
其他報道
內地擬組建國家金融監督管理總局 不保留銀保監 精減人員編制5%
恒指收市倒跌68點 21000點、20天線、250天線得而復失 南北水終止4連入
BPEA EQT據報擬合併卓佳和瑞致達 合併後估值約65億美元
內地進出口均降 3年來首次 首兩月出口跌6.8% 少過預期 進口跌10.2%