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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 見逾兩個月高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升5.95點子至3.30667%，是1月11日後最高，當日報3.35863%。對上一次連升5日是3月1日，當日拆息報3.04119%。

港元現報7.8499元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多8點子，報7.8491元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升13.2點子至2.16095%；1星期HIBOR升4.54點子至2.4%；2星期HIBOR跌4.89點子至2.59018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.45點子至3.90964%；6個月期HIBOR升6.02點子至4.30411%；12個月期HIBOR升5.91點子至4.88054%。

美元指數現報105.655貶值0.003點。

美元1個月期LIBOR報4.719%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4123%，連續5日收窄，利差是2023年1月18日後最高，當日差距為-1.3079%

對上一次連續5日收窄，是2023年3月01日，當日利差報-1.6318%。

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