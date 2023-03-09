港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升5.95點子至3.30667%，是1月11日後最高，當日報3.35863%。對上一次連升5日是3月1日，當日拆息報3.04119%。
港元現報7.8499元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多8點子，報7.8491元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升13.2點子至2.16095%；1星期HIBOR升4.54點子至2.4%；2星期HIBOR跌4.89點子至2.59018%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.45點子至3.90964%；6個月期HIBOR升6.02點子至4.30411%；12個月期HIBOR升5.91點子至4.88054%。
美元指數現報105.655貶值0.003點。
美元1個月期LIBOR報4.719%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4123%，連續5日收窄，利差是2023年1月18日後最高，當日差距為-1.3079%
對上一次連續5日收窄，是2023年3月01日，當日利差報-1.6318%。
其他報道
內地2月CPI見1年低 僅升1% 低過預期 PPI連續5個月負數 跌1.4% 多過預期
恒指高開31點 科指跌0.02% 京東升2.5% 聯通跌2% 英皇文化再升14%
港股ADR跌14點 夜期高水19點 美期跌亞股升 京東太古港鐵九倉普拉達等業績
鮑威爾強調尚未就加息幅度作決定 標指納指升 道指跌58點 美債息倒掛再創近42年最闊