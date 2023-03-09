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觀望周五數據 恒指半日升45點 波幅僅163點 TVB、HKTV、邵氏兄弟回吐 YEAH YEAH GROUP接力

聯儲局主席鮑威爾第二日出席聽證會，脫稿強調未有有幅加息決定，要觀望經濟數據，美股隔晚個別發展，美10年債息回落至4厘以下，美匯升勢暫停。美期跌，亞股個別發展，內地公布CPI、PPI數據續偏弱，A股跌幅擴大，恒指則於20000點關反覆上落。娛樂股個別發展，電視廣播（0511）、香港科技探索（1137）、邵氏兄弟控股（0953）先升後回，英皇文化產業（0491）續升，YEAH YEAH GROUP（8082）(前名太陽娛樂文化)亦接力，有線（1097）下跌。

恒指今早高開31點，高位升78點，低位跌84點，半日高低波幅163點

恒指半日升45點或0.23%，報20097點，大市成交金額531億元；國指跌3點或0.05%，報6723點。恒生科技指數收報3990點，升0.03%。

藍籌股成交金額207.26億元，佔大市成交39.03%；科指成份股成交金額104.39億元，佔大市成交19.65%；國指成份股成交金額170.98億元，佔大市成交32.19%。

匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。

藍籌33隻升，39隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升3.81%，收報83.05元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌3.56%，收報108.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報72.45元，升3.95%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報14.72元，跌2.52%。

恒指受制於10天線(20264.23點)，續高於250天線(19894.66點)。科指曾跌穿100天線(3958.19點)。

北水南下合計淨流入5.09億元，較上日減少93.26%，連續第2日流入，累計流入80.64億元。南水北上合計淨流出37.32億元人民幣，較上日增加267.98%，連續第3日流出，累計流出49.34億元。

TVB、香港科技探索齊回吐。電視廣播（0511）曾升33.5%，創2018年12月3日後高見17.9元，收報13元，跌2.99%，曾跌最多9.55%。

香港科技探索（1137）曾升最多13.2%，其後倒跌多8.68%，收報6.35元，跌6.62%。

邵氏兄弟控股（0953）曾升最多25.49%，高見0.64元，是2017年10月17日0.65元後最高。及曾跌最多33.33%，創上市以來最大跌幅。收報0.385元，跌24.51%。

英皇文化產業（0491）曾升最多194.12%，是2014年5月9日後最大升幅，當日升幅為198.89%。今曾高見0.25元，是2018年8月13日0.25元後最高。收報0.138元，升62.35%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報181.8元，升1.96%。京東物流（2618）收報14.28元，跌0.7%。港鐵（0066）收報40.2元，跌0.12%。普拉達（1913）收報54.85元，升1.57%。太古（0019）收報65.35元，無升跌。太古地產（1972）收報20.7元，跌3.04%。九龍倉集團（0004）見52周低16.82元，收報17.5元，升1.86%。越秀房託（0405）收報2.41元，跌2.03%。ＴＯＭ集團（2383）收報0.65元，升1.56%。中銀航空租賃（2588）收報56.65元，跌1.82%。佐丹奴（0709）收報2.07元，升0.49%。泓富（0808）收報2.24元，跌2.18%。

維天運通（2482）今日上市，定價2.9元，收報2.78元，跌4.14%。

新濠博亞向新濠國際回購，新濠國際（0200）套現13.25億增流動資金。收報9.33元，跌0.11%。

聯通（0762）去年多賺17%符預期，末期息增14%。聯通劉烈宏：不能用老眼光看待今日的聯通，保留資金轉型數字化。聯通委任曹興信任高級副總裁。收報6.21元，跌0.48%。

中國有色礦業（1258）發盈警，料去年純利跌約三成。收報3.68元，跌4.66%。

香港科技探索（1137）公布HKTV 2月平均每日訂單交易額按年跌27%。收報6.35元，跌6.62%。

東風集團（0489）2月汽車銷量按年跌兩成半。收報3.97元，跌4.34%。

廣汽集團（2238）上月銷量升12%，今年首兩個月銷量跌近兩成。收報5.3元，升0.19%。

酷派（2369）料去年虧損擴大至最多6.4億元。收報0.073元，跌3.95%。

美東汽車（1268）盈警，料去年少賺最多57%。收報16.86元，跌1.4%。

統一企業（0220）去年純利跌近兩成，末期息派33.95分。收報7.65元，升8.66%。

澳博（0880）去年度虧損擴大至77.98億，何超鳳：1月訪客及消費錄增長。收報3.84元，跌1.79%。

越秀服務（6626）去年多賺15.7%，末期息0.109元。越秀服務：行業估值更合理探索併購，帳上多現金可存款收息。收報4.14元，跌10.78%。

軟銀再減持商湯（0020），持股降至15.99%，累計套現1.88億。收報2.53元，升1.2%。

國泰（0293）：今年開始償還政府優先股股息，本月運力復至疫前五成。收報7.56元，跌3.32%。

長城汽車（2333）首2個月銷量跌29%。收報9.83元，跌3.44%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見18.9元，收報18.7元，升0.65%；北京控股（0392）創52周高，見29.95元，收報29元，跌1.53%；亞信科技（1675）創52周高，見15.5元，收報14.84元，升3.2%；電視廣播（0511）創52周高，見17.9元，收報13元，跌2.99%；中遠海能（1138）創52周高，見9.05元，收報8.99元，升10.04%；中石油（0857）創52周高，見4.55元，收報4.47元，跌0.22%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.25元，收報0.138元，升62.35%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；鼎立資本（0356）創52周高，見0.133元，收報0.133元，升3.91%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，金禧國際控股（0091）低見0.027元，收報0.028元，跌3.45%；中國金融投資管理（0605）低見0.7元，收報0.7元，跌6.67%；建發新勝（0731）低見0.18元，收報0.18元，跌10.89%；建德國際控股（0865）低見0.045元，收報0.046元，跌4.17%；華檢醫療（1931）低見1.03元，收報1.08元，升0.93%；雙財莊（2321）低見0.375元，收報0.385元，跌2.53%；玄武雲（2392）低見2.5元，收報2.63元，升3.14%；潤歌互動（2422）低見0.69元，收報0.71元，跌7.79%；潤華服務（2455）低見1.09元，收報1.15元，跌0.86%；VICON HOLDINGS（3878）低見0.126元，收報0.131元，無升跌。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，裕承科金（0279）低見0.096元，收報0.103元，無升跌；九龍倉集團（0004）低見16.82元，收報17.5元，升1.86%；中國新經濟投資（0080）低見0.16元，收報0.16元，無升跌；復興亞洲（0274）低見0.148元，收報0.154元，跌4.94%；數字王國（0547）低見0.239元，收報0.249元，升3.75%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；中國鑄晨８１（0810）低見0.79元，收報0.8元，跌4.76%；中國再生能源投資（0987）低見0.191元，收報0.199元，升2.05%；榮暉國際（0990）低見0.73元，收報0.74元，跌1.33%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，脈資資源（8186）創52周高，見0.6元，收報0.44元，升99.1%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.25元，收報0.138元，升62.35%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.041元，升46.43%；中國智慧能源（1004）收報0.036元，升44%；浦江國際（2060）收報0.62元，升37.78%；潤邁德（2297）收報1.55元，升35.96%；生活概念（8056）收報0.064元，升28%；新利軟件（8076）收報0.022元，升22.22%；新石文化（1740）收報0.128元，升20.75%；ＷＴ集團（8422）收報0.122元，升18.45%。

下跌異動股，包括，邵氏兄弟控股（0953）創52周高，見0.64元，收報0.385元，跌24.51%；絲路能源（8250）平上市低位0.013元，收報0.013元，跌18.75%；紫元元（8223）收報1.11元，跌17.78%；華津國際控股（2738）收報1.34元，跌15.72%；開明投資（0768）收報0.031元，跌13.89%；基石控股（1592）收報0.139元，跌13.13%；領地控股（6999）收報0.31元，跌12.68%；進階發展（1667）收報0.35元，跌12.5%；中國派對文化（1532）收報0.178元，跌12.32%；環球數碼創意（8271）收報0.089元，跌11.88%；有線（1097）收報0.055元，跌11.29%。

 

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