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九倉去年核心盈利大跌92%至3億元 第二次中期息派0.2元

九龍倉（0004）公布去年底止全年業績，受累香港及內地所有業務皆放緩，基礎淨盈利按年大跌92%至3.03億元，相當於每股0.1元。若計入7.35億元投資物業重估虧損及其它非現金項目，九倉錄得股東應佔虧損17.05億元，對比2021年賺60.18億元。

每股基本虧損0.56元，派第二次中期股息每股0.2元。2022年度每股合共派付股息 0.4元，與2021年看齊。

九倉指出，香港及內地所有業務皆放緩，當中物業銷售總額減少74%至60億元；未售存貨減值撥備合計接近60億元；租金收入下跌11%，資產淨值再減100億元或6%至1520億元，相當於每股49.6元。

期內集團總收入按年跌19%至180.64億元，差過市場預期，營業盈利倒退23%至66.03億元，由於內地疫情間歇爆發，投資物業收入減少11%至48.71億元、營業盈利跌9%至32.47億元；而酒店收入則下跌26%至3.69億元，並錄得營業虧損2700萬元。

發展物業收入按年倒退33%至74.62億元，營業盈利倒退68%至9.35億元，反映內地物業確認入賬所得的13%營業毛利較2021年的24%為低，以及香港並無確認入賬。

物流收入跌1%至29.64億元，營業盈利跌1%至7.63億元，主要是吞吐量及組合所致。

各分部業務中，唯一有所改善的是投資分部，營業盈利增加14%至15.17億元，主要來自股息收入的增加。

九倉績前收報17.5元，升1.9%，半日成交1150萬元。

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