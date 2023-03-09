moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

太古地產全年基本溢利跌8.7% 第二次中期息0.68元

太古地產（1972）公布，股東應佔呈報溢利79.8億元，按年增加12%，股東應佔基本溢利87.06億元，按年跌8.67%，主要由於出售香港太古城住宅項目停車位的溢利減少所致，每股呈報盈利1.36元，第二次中期息0.68元，連同第一次中期息計，全年派息1元，按年增加5%。

太地指，公司的股息政策是達致股息可持續增長，並於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股息。

年內，集團收入138.83億元，略低於預期，按年跌15.27%。

主席白德利表示，集團宣佈1000億元投資計劃後，迄今已承諾投放39%的資金到香港、中國內地和東南亞等核心市場，發展全新及現有投資項目。在計劃下，集團已計劃分配300億元用以拓展香港的物業組合，進一步擴建太古坊和太古廣場，同時亦預留500億元，積極發展內地市場，集團將全力發展極具知名度的「太古里」及「太古滙」品牌，目標是將內地物業組合的總樓面面積於十年內增加1倍。

 

其他報道

FBI局長：TikTok推動分化美國人的言論傳播

荷蘭限制向內地出口DUV光刻機

TVB、香港科技探索齊回吐 最多分別跌10%及9%

蘋果據報將調整國際業務管理層 更重視印度市場增長

拜登據報擬向富豪徵稅至少25% 以及提高資本利得稅

安永否認暫停分拆審計與諮詢業務

內地2月CPI見1年低 僅升1% 低過預期 PPI連續5個月負數 跌1.4% 多過預期

內地金融管理部門員工據報或面臨薪金削半

滬指三大指數高開 人行淨回籠700億人幣

恒指高開31點 科指跌0.02% 京東升2.5% 聯通跌2% 英皇文化再升14%

九方財富IPO近下限17元定價 一手中籤率100%

港股ADR跌14點 夜期高水19點 美期跌亞股升 京東太古港鐵九倉普拉達等業績

鮑威爾脫稿強調未就加息規模作決定 放緩加息能觀察到更多

北水增持國美 減持建行

鮑威爾強調尚未就加息幅度作決定 標指納指升 道指跌58點 美債息倒掛再創近42年最闊

 

 