太地指，公司的股息政策是達致股息可持續增長，並於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股息。

年內，集團收入138.83億元，略低於預期，按年跌15.27%。

主席白德利表示，集團宣佈1000億元投資計劃後，迄今已承諾投放39%的資金到香港、中國內地和東南亞等核心市場，發展全新及現有投資項目。在計劃下，集團已計劃分配300億元用以拓展香港的物業組合，進一步擴建太古坊和太古廣場，同時亦預留500億元，積極發展內地市場，集團將全力發展極具知名度的「太古里」及「太古滙」品牌，目標是將內地物業組合的總樓面面積於十年內增加1倍。

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