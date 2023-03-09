太古地產（1972）公布，股東應佔呈報溢利79.8億元，按年增加12%，股東應佔基本溢利87.06億元，按年跌8.67%，主要由於出售香港太古城住宅項目停車位的溢利減少所致，每股呈報盈利1.36元，第二次中期息0.68元，連同第一次中期息計，全年派息1元，按年增加5%。
太地指，公司的股息政策是達致股息可持續增長，並於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股息。
年內，集團收入138.83億元，略低於預期，按年跌15.27%。
主席白德利表示，集團宣佈1000億元投資計劃後，迄今已承諾投放39%的資金到香港、中國內地和東南亞等核心市場，發展全新及現有投資項目。在計劃下，集團已計劃分配300億元用以拓展香港的物業組合，進一步擴建太古坊和太古廣場，同時亦預留500億元，積極發展內地市場，集團將全力發展極具知名度的「太古里」及「太古滙」品牌，目標是將內地物業組合的總樓面面積於十年內增加1倍。
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