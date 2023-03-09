TVB旗下翡翠東方於本月7日，在淘寶舉行首場電子商貿直播，由當日下午6時至午夜12時，於公司香港的直播室由TVB藝員主持，並為公司帶來2,350萬元的總銷售額（約2,650萬元港元）。TVB指，該6小時直播節目累計觀看人數超過320萬，累計觀看次數超過485萬。

鑑於中國內地消費者廣泛接受電子商貿直播作為零售及娛樂活動，TVB預期未來對旗下藝員主持及舉行該等電子商貿直播節目的需求持續。此外，公司相信TVB品牌在中國內地的信任度及信譽令本集團成為高價值消費品獨特的線上分銷渠道。

連日股價急升的TVB今日中午收報13元，回吐3%，半日成交10.01億元。

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