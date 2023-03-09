近日熱炒的電視廣播（TVB）（0511）公告，就早前電子商貿直播帶貨錄得2,350萬元人民幣的總銷售額，董事局認為，電子商貿直播為公司提供了一個從旗下藝員及品牌中實現額外價值的機會。因此，公司將繼續與淘寶合作，未來亦將致力與其他中國內地電子商貿平台發展類似的合作夥伴關係。
TVB旗下翡翠東方於本月7日，在淘寶舉行首場電子商貿直播，由當日下午6時至午夜12時，於公司香港的直播室由TVB藝員主持，並為公司帶來2,350萬元的總銷售額（約2,650萬元港元）。TVB指，該6小時直播節目累計觀看人數超過320萬，累計觀看次數超過485萬。
鑑於中國內地消費者廣泛接受電子商貿直播作為零售及娛樂活動，TVB預期未來對旗下藝員主持及舉行該等電子商貿直播節目的需求持續。此外，公司相信TVB品牌在中國內地的信任度及信譽令本集團成為高價值消費品獨特的線上分銷渠道。
連日股價急升的TVB今日中午收報13元，回吐3%，半日成交10.01億元。
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