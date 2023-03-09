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艾德韋宣：最快第三季推品牌自營直播間業務

近期電視廣播（TVB，0511）與淘寶合作電子商貿直播成市場熱話，作為許多奢侈品牌御用營銷集團艾德韋宣（9919）亦部署品牌自營直播間業務，望為數字營銷業務帶來增長。據集團聯席主席劉錦耀及伍寶星介紹，品牌自營直播間業務最快有望在第三季開始，並透露已與中高端化妝品品牌洽商合作，亦有其他品牌正進行深入討論，暫未確定業務是否自行運營，故收購直播運營公司亦會是未來收併購方向之一。

據劉錦耀及伍寶星指出，公司以往已與願景娛樂組合組自營公司，專注抖音直播電商業務。但今次開拓的品牌自營直播間業務與一般以明星、達人直播不同，因以明星、達人為宣傳核心，流量及客戶不能導向至品牌方，更需要打價格戰。

但艾德韋宣一向合作的品牌均為中高端奢侈品牌，對於中高端奢侈品牌的顧客，除了價格，更重要的是「真貨」，故相信「天貓嘅路會係抖音發生一樣」，是一片好大的藍海。

而且品牌方是將直播視為宣傳手段，在直播時可控制形象，突出品牌，故品牌直播將弱化明星、達人的效應，由一般主播主持直播，場景亦可以由室內轉至戶外、發布會或活動中直播。

劉錦耀及伍寶星指出，品牌直播間的市場發展空間大，而且此藍海暫時未有人開發，艾德韋宣最快在第三季推出此業務，未來收購直播運營公司亦會是收併購的方向之一，料2023財年是此業務的培育期，2024至25財年將有較大的增長。

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