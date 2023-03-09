據劉錦耀及伍寶星指出，公司以往已與願景娛樂組合組自營公司，專注抖音直播電商業務。但今次開拓的品牌自營直播間業務與一般以明星、達人直播不同，因以明星、達人為宣傳核心，流量及客戶不能導向至品牌方，更需要打價格戰。

但艾德韋宣一向合作的品牌均為中高端奢侈品牌，對於中高端奢侈品牌的顧客，除了價格，更重要的是「真貨」，故相信「天貓嘅路會係抖音發生一樣」，是一片好大的藍海。

而且品牌方是將直播視為宣傳手段，在直播時可控制形象，突出品牌，故品牌直播將弱化明星、達人的效應，由一般主播主持直播，場景亦可以由室內轉至戶外、發布會或活動中直播。

劉錦耀及伍寶星指出，品牌直播間的市場發展空間大，而且此藍海暫時未有人開發，艾德韋宣最快在第三季推出此業務，未來收購直播運營公司亦會是收併購的方向之一，料2023財年是此業務的培育期，2024至25財年將有較大的增長。

其他報道

滬指連跌4個交易日 創板指三連跌

領展供股權首日買賣高開低走 現報約3.6元

德勤報告：中國未來5年功率半導體複合年均增長率4.5%

搶人才︱英國據報計劃放寬外勞規則 以彌補勞動力缺口

TVB：擬伙其他中國電子商貿平台發展直播帶貨

【有片：埋身擊】紐約期油處於橫行格局 料突破區間後才現單邊走勢

半日沽空金額91億元 盈富沽空金額最多

中國AI公司據報避過出口管制獲取美國高端晶片

佐丹奴去年多賺41% 末期息增五成每股派15仙

太古地產全年基本溢利跌8.7% 第二次中期息0.68元

觀望周五數據 恒指半日升45點 波幅僅163點 TVB、HKTV、邵氏兄弟回吐 YEAH YEAH GROUP接力

九倉去年核心盈利大跌92%至3億元 第二次中期息派0.2元

太古去年多賺25% 基礎溢利跌一成遜預期 董事局或在5月AGM前斥14億回購

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 見逾兩個月高

FBI局長：TikTok推動分化美國人的言論傳播

荷蘭限制向內地出口DUV光刻機

TVB、香港科技探索齊回吐 最多分別跌10%及9%

蘋果據報將調整國際業務管理層 更重視印度市場增長

拜登據報擬向富豪徵稅至少25% 以及提高資本利得稅

安永否認暫停分拆審計與諮詢業務