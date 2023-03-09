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業聚醫療擬拓中美市場及物色購併

從事心臟手術所需介入器械的製造商業聚醫療（6929）近數年逐步打開中國及美國市場，集團執行董事兼首席財務官陳泳成表示，2022年度中、美市場各佔整體業務17%及12%比重，料將來繼續發展及壯大兩地市場業務。

執行董事兼營運總監劉桂禎補充，在內地市場方面，他們目前以非集採市場為主，直接接觸醫院網络，尋求收入增長，因此就算涉足集採市場，也不太受到內地政策及低價競投影響，仍有利可圖。

在過去一年，業聚醫療在研發開支方面投入逾1400萬美元，按年增加16.2%，並佔收入10.3%，相比2021年度的10.4%略低。陳泳成指出，目前尚有40款產品研發中，暫時難言今年度具體的研發開支佔收入比例。

劉桂禎稱，目前集團在中、美的研發團隊分別逾70人及20人，內地團隊較傾向與生產團隊合作，在美國的團隊則主要在前期、概念及與醫療單位结合。通過合資公司OrbusNeich P+F開發结構性心臟介入及神經介入產品方面，仍在投資階段，目前產品以應用於主動脈心瓣居多，亦期望旗下適用於三尖瓣的產品，落實在內地上市。由於產品對人命尤關及醫生替病人醫治所需，因此見不到美國的政策影響研發及技術發展。

因應市場對心臟介入手術產品按年增長，每年產能需要增長20%去配合需求，陳泳成表示，集團長遠會在珠三角及長三角，留意可建5萬平方米樓面的廠間去擴展。另正在物色購併項目，去擴大人材庫，甚至可以藉此物色具商業化潛力的產品銷售。現時集團手上約有2.5億美元現金在手，以備發展所需。

董事長兼行政總裁錢永勛表示，集團早於2017年進入美國市場，到2018至19年已實現盈利，他們會逐步開發當地市場，目前較少在華及香港同業進入當地市場。陳泳成進一步指，集團的業務毛利率向來有68%至70%左右，只是去年因受到匯率波動而稍受影響，但是其推出新產品單價較高，加上控制成本，抵消了匯率波動帶來的影響，目前約有五成以上產品銷售收入不受匯率變化影響。

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