太古集團（0019）（0087）今日公布業績，太古地產行政總裁彭國邦表示，內地自11月底零售銷售已開始逐漸恢復，1月銷售數據已回復至與疫情前相約水平。而香港於去年下半年底已經有回復跡象，今年農曆新年以及情人節銷售強勁，目前銷售已回升至接近疫情前水平。
太古主席白德利稱，內地重新開放帶動更多消費，及帶來不少發展機遇。他認為，中國的下行風險有限，1月國內消費及旅遊，已向正確的發展方向前行。他又指，集團對發展醫療版塊有興趣，相信在過去數年的行業相關措施建立信心，料在未來會有更多機遇。
在擴充業務方面，太古可口可樂早前透過收購柬埔寨給越南的可口可樂專營業務，將其裝瓶業務擴展至東南亞。白德利指，東南亞具很大發展潛力，目前正留意當地的住宅項目，料集團的核心業務包括飲料及地產將於當地擴展。
至於辦公室租用業務方面，彭國邦認同疫情期間辦公單位的供應大於需求，短中期內，市場仍然較為疲弱，但對長期發展較為樂觀。他又提到，至去年9月底，剛落成的太古坊二座甲級寫字樓的租用率已達56%。
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