以非國際財務報告準則計，全年虧轉盈，錄得3.83億元盈利，2021年虧損15.54億元。毛利率提高1.9個百分點至7.4%，主要因精細化成本管理措施、有效調整客戶結構、大部分成本構成的效益提高及新收購的德邦集團合併對毛利的正向影響。

年內京東物流收入增31%至1374億元，其中來自外部客戶的收入為891億元，增長50.8%，佔總收入的比例達到64.9%，佔比進一步提高。執行董事兼首席執行官余睿表示，2022年對於京東物流是機遇和考驗並存的一年，新冠疫情對供應鏈服務的安全性與穩定性造成前所未有的挑戰，與此同時，消費者對物流服務的需求也不斷提升。他又提到，2022年直播電商等平台的蓬勃發展為集團提供了新的發展動能。

展望新的一年，京東物流將繼續聚焦一體化供應鏈物流服務，依托鏈網融合的優勢「以實助實」，進一步將供應鏈解決方案及物流服務融入企業生產、銷售到售後的全業務流程，更好地發揮服務產業降本增效和提升消費者體驗的供應鏈效能，為實體經濟高質量、可持續發展貢獻力量。

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