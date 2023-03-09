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旭輝及恒地互換石家莊商住項目及廣州南沙商住項目

旭輝（0884）公布，將與恒地（0012）合作的石家莊長安區商住項目50%股權，以9.48億元人民幣（約10.72億港元）售予恒地。該項目原由恒地及旭輝各持有50%。

此外，旭輝則以10億元人民幣向恒地收購廣州昌哲25%股權及被收購貸款，廣州昌哲持有廣州南沙項目，提供高層公寓、商業空間、幼兒園及社區設施，佔地面積約53,000平方米，預期將分四期開發。廣州項目原由恒地、旭輝及另外兩名屬於獨立第三方分別持有25%、25%及50%。

據此，兩宗交易按股份轉讓協議，代價將相抵銷，在抵銷後，旭輝需就收購市場應付代價為5171.2萬元人民幣（約5843.5萬港元）。

對於今次項目互換的交易，旭輝指是為應對近年來中國房地產的市場經營環境變化，集團已及時調整戰略，將房地產開發業務聚焦及深耕在高能級城市，包括廣州。

公司相信，交易事項與該戰略一致，將資源重新調配至未來重點發展區域的項目，並提高該等項目的資金使用及經營決策效率。

而根據出售事項的代價及被出售貸款的賬面值，公司預計自出售事項錄得虧損約5.08億元，預期出售事項不會對本集團的財務狀況造成即時重大影響。

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