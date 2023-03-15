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南航上月客運運力按年升27.5%

南航（1055）公布今年2月營運數據，上月客運運力投入（按可利用座公里計）按年按年升27.51%，國內、地區及國際客運運力按年分別升19.99%、3.8倍及3.17倍；旅客周轉量（按收入客公里計）按年升43.04%，國內、地區和國際按年分別升34.61%、6.9倍及4.5倍；客座率為76.59%，同比上升8.32個百分點，國內、地區和國際分別按年上升8.36、27.33和17.55個百分點。

貨運方面，今年2月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年上升6.94%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）按年上升1.75%；貨郵載運率為47.4%，按年下降2.42個百分點。

此外，集團今年2月新增深圳-西雙版納-深圳，每周7班；另引進1架A321NEO飛機，截至2月底合計運營893架運輸飛機。

南航今日收市報5.77元，升1.9%。

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