中國平安（2318）公布全年業績，反映壽險新造保單長遠利潤的新業務價值，按年下跌24%至288.2億元（人民幣，下同），低於市場預期的297.2億元，不過跌幅較上半年的28.5%收窄。新冠肺炎爆發後，平保新業務價值連續3年下跌，不過集團聯席首席執行官陳心穎表示，隨著外部環境回暖及壽險改革成效逐步顯現，平安壽險新業務價值在2月按年增速轉正，並且在3月繼續保持增長趨勢，該行預期今年首季度及全年新業務價值可實現增長。
平保去年壽險用於計算新業務價值的首年保費，去年全年按年下跌1193.36億元，按年下跌12.4%，新業務價值率按年下跌3.7個百分點至24.1%。個人壽險銷售代理人數量，按年下跌25.8%至44.5萬人，按季則跌7.4%，跌幅減少11.3%。
平保用以衡量派息的歸屬母公司股東的營運利潤，按年上升0.3%至1483.65億元，較上半年的4.3%增幅收窄，計算短期投資波動、折現率變動等因素，純利為837.74億元，按年下跌17.6%。末期息派每股1.5元，全年為2.42元，按增加1.7%。
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