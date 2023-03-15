平保去年壽險用於計算新業務價值的首年保費，去年全年按年下跌1193.36億元，按年下跌12.4%，新業務價值率按年下跌3.7個百分點至24.1%。個人壽險銷售代理人數量，按年下跌25.8%至44.5萬人，按季則跌7.4%，跌幅減少11.3%。

平保用以衡量派息的歸屬母公司股東的營運利潤，按年上升0.3%至1483.65億元，較上半年的4.3%增幅收窄，計算短期投資波動、折現率變動等因素，純利為837.74億元，按年下跌17.6%。末期息派每股1.5元，全年為2.42元，按增加1.7%。

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