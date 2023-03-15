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新秀麗去年多賺近21倍至3.13億美元 不派息

新秀麗（1910）公布，去年全年純利按年大升20.9倍至3.13億美元，每股基本盈利為0.218美元；經調整淨收入為2.96億美元，按升亦升16.06倍。

集團表示，由於去年社交距離、旅遊及其他限制逐步放寬，各國旅遊業及對集團產品的需求均強勁復蘇，銷售淨額趨勢持續改善，全年銷售淨額為28.8億美元，按年升42.5%；經營溢利亦升2.7倍至4.92億美元；去年毛利率為55.8%，按年增加1.3個百分點。

集團主席Timothy Charles Parker表示，今年開局形勢向好，與2019年首兩個月比較，今年首兩個月銷售淨額增長16.5%，以固定匯率計，中國業務2月亦較2019年2月有所增長27.6%。隨著中國重新開放，集團預計旅遊業將持續復甦，推動今年銷售及盈利增長，因此計劃於今年繼續投資業者，以支持增長計劃。

新秀麗今日收市報21.25元，升4.9%。

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