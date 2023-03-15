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港航：增北京大興機場航點  下月客運力恢復至疫前45％

香港航空宣布，啟航第二個北京航點，提供每周4班往返香港及北京大興國際機場的直航服務。香港航空表示，公司為香港首家開通此航線、並在北京兩個國際機場同時營運的本地航空，是集團發展的重要里程碑。該公司今日舉行首航，HX308航班於上午9時35分從香港出發，於下午12時55分到達北京大興國際機場。

香港航空主席侯偉出席首航儀式時表示，首班來回香港和大興機場的客座率均超過九成，得益於全球旅遊需求上升，將加密來往香港及北京班次，於3月26日起，增加來往大興機場航班至每日1班；而來往首都機場航班亦會逐步由現時每日1班加至每日2至3班。

香港航空表示，預計於4月起，其航班營運數量將增加到每日44個航段，達到疫前45%水平；飛行航點達至18個，包括東京、大阪、沖繩、札幌、首爾、台北、曼谷、馬尼拉、河內、峇里島、北京首都、北京大興、上海虹橋、上海浦東、杭州、南京、成都和海口，相當於疫前約50%水平；另外，於四月起首次開通福岡航線，逐步擴展區域航點網絡覆蓋，並爭取於夏季前加密航班以應付需求。

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