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黃Viu擬推更多粉絲見面會 按現場活動製獨家內容

電盈（0008）旗下OTT平台Viu（黃Viu）宣布推出Viu Scream Dates企劃，將於旗下市場推出粉絲見面會等現場活動，拉近藝人與粉絲之間的距離。

Viu表示，本月將於在菲律賓、印尼及新加坡分別舉行李帝勳Vacation Fan Meet活動，而李昇基將於第二季與新加坡及印尼等市場的粉絲見面。除了韓星外，Viu Scream Dates亦為參與Viu原創作品的本地藝人提供平台，讓他們與本地及區內的粉絲互動。

Viu行政總裁暨電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡表示，公司去年於不同市場舉辦多項活動，深受用戶歡迎，亦看到用戶在疫情過後，對現場活動及體驗有更殷切的需求，透露會圍繞這些活動創作獨家的數碼內容，為用戶帶來更多樂趣。

Viu同時宣布今年擬推出至少25 套原創製作，包括韓劇《模範的士 2》、《Delivery Man》及《The Secret Romantic Guesthouse》，另有泰國、南非、印尼、馬來西亞等原創節目。

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