裕元工業（0551）公在去年業績，全年收入按年升5.12%至89.7億元（美元，下同），純利按年升1.5倍至2.96億元，每股基本盈利18.41美仙，每股末期股息0.7港元，按年升2.5倍。裕元工業表示，年內高端鞋履產品之全球需求穩健，加上2021年第三季越南營運中斷造成的低基數效應， 帶動去年業務顯著增長。
毛利按年升4.3%至21.37億元，毛利率按年跌0.2個百分點至23.8%。全年資本開支按年升28.7%至2.04億元。期內僱員數目按年減2.3%至31萬人，按年減少7200人。裕元工業指，隨著全球品牌庫存壓力導致需求疲軟，製造業務訂單於去年最後一季開始放緩，影響了短期的訂單能見度及產能利用率。
收入按產品類別劃分，運動/戶外鞋收入按年升30%至48.9億元，休閒鞋及運動涼鞋收入按年升18.6%至8.16億元，鞋底、配件及其他收入按年升7.1%至4.96億元，寶勝收入按年跌23.5%至27.67億元。
裕元工業表示，展望未來，對其製造業務之長遠前景保持樂觀態度，但是全球需求疲弱影響訂單能見度，加之庫存高企，將會影響集團製造業務的短期表現。因應鞋履短期需求前景未明，訂單復甦存不確定性，集團將繼續積極管理其供應鏈及產能，以平衡需求、訂單排程及勞動力供應，以管控風險。
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