經歷連串醜聞、持續虧損及大量客戶撤出資金的瑞士第二大銀行瑞信（瑞士：CSGN）再傳不利消息，其最大股東沙特阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank）表明受制於監管要求，不得不向瑞信「閂水喉」，無法再向其提供進一步的財政援助，否則其對瑞信的持股將超過10%的監管要求。瑞信股價最多挫24%，低見1.71瑞郎，連續兩日創歷史新低。
由於跌勢過急，瑞信多次觸及「熔斷」機制暫停交易。歐洲銀行股在周二反彈後，又恢復下滑。法巴（法：BNP）、法興（法：GLE）、德國商業銀行（德：CBK）的股價跌約一成，德銀（德：DBK）跌8%。
瑞信董事長Axel Lehmann向CNBC表示，正致力降低資產負債表的風險。當被問及會否接受某種形式的政府援助，Lehmann稱，這並非重點，「瑞信受到監管，擁有強大的資本比率及非常強大的資產負債表」。瑞信此前承認，2021及22財年的財務報告程序存在「重大缺陷」，指「集團對財務報告的內部控制未起作用」，正採取補救措施。由羅兵咸永道（PwC）審計的2022年度報告，對於瑞信財務報告內部控制的有效性，發表了否定意見（adverse opinion）。
其他報道
微信女︱證監廉署拘捕5名「唱高散貨」骨幹成員 涉非法收益1.91億元
Dodge & Cox再減持TVB至7.19% 套現4375萬
瑞信大股東拒絕提供更多援助 股價創逾6%創上市新低 CDS顯示市場嚴重擔憂
恒指收市升291點 科指升2% 南北水續流入 北水、成交均減少
花旗：去年第4季外幣簽賬及提款按季升近3成 日圓交易大增1.59倍