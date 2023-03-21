集團去年第四季收入為74.3億元，按年跌2.44%，在線音樂訂閱收入按年升20.6%至23.5億元，社交娛樂服務和其他服務收入按年下降18.2%至38.7億元；全年總收入為283.4億元，在線音樂訂閱收入按年升18.6%至87億元。

截至去年第四季，集團在線音樂服務移動端月活躍用戶數（MAU）按年下跌7.8%至5.67億，付費用戶數按年升16.1%至8850萬，單個付費用戶月均收入為8.9元，按年升4.7%；社交娛樂服務MAU按年跌16.6%至1.46億，付費用戶數按年跌15.6%至760萬，單個付費用戶月均收入為169.6元，按年跌3.1%。

集團表示，去年第四季受疫情病例增長、行業競爭影響，在線音樂服務部分低活躍用戶流失，加上集團聚焦提升商業化效能而採取成本優化措施，令在線音樂移動端MAU按年下跌。

騰訊音樂執行董事長彭迦信表示，今年將把握發展機遇，預計單季度在線音樂服務收入將在今年內超過同季的社交娛樂服務收入。隨著集團持續推進增長戰略，有信心今年實現總收入和利潤同比增長。

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