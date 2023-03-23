moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】誰殺死了瑞信？

兩瑞合併，無疑是金融業大事件，百年老店瑞信將會湮沒在歷史洪流中，別說是一年前、甚至是一個月前，估計事情會發展到如此地步的人，其實不多。瑞信在經歷Archegos及Greensill等醜聞後，當然有它自身的問題，但在行內人眼中，卻顯然未至於不濟到要馬上倒閉。媒體及環球財金界KOL、Influencer，在美國兩間銀行倒閉後，突然將矛頭指向瑞信，所觸發的信心危機，或許才是令瑞信極速倒下的原因。

 

投行出現財政壓力，瑞信不是第一間，也顯然不會是最後一間。大家說Deutsche Bank要倒閉說了多少年？至今依然屹立不倒，大概沒有人想過Deutsche的壽命會比瑞信更長吧。07、08年的次按危機，相信大家仍有記憶？不單止美國銀行及保險公司遭殃，今天收購瑞信的瑞銀UBS，當年也曾經陷入財困，而且是幾乎要倒閉級別的財困。UBS當年如何走過險境？集資、重組、靠政府打救，甚至要瑞士政府入股，所走的路與瑞信近幾個月的挽救方案，其實並無分別，而且做法也十分正路。

 

對比今天的CS，當年UBS面臨的困境其實更嚴峻。CS是硬橋硬馬式輸錢，Archegos的中概股崩盤及Greensill破產，虧蝕金額早已反映在賬目上，而且加起來大概也是10B瑞郎；當年UBS次按相關「有毒資產」，卻「揸到一褲都係」，而且虧損有機會陸續有來。數字不說謊，單是08年，UBS虧損達20B瑞郎，是CS兩大醜聞合共虧損的1倍。幸運的是，當年UBS的援助方案，並未受到太大的政治阻力，而且未有KOL帶動風向「唱衰」，不單瑞士央行順利貸款、甚至連入股也輕易「過骨」。對比瑞信連接受瑞士央行的借貸，也隨即引起瑞士本土政黨的反對 (這又與瑞士今年是大選年有關)，最終促使國家機器出動，推動兩瑞合併。同樣面對困境，CS的命運遠比UBS淒慘得多。

 

Archegos和Greensill是殺死瑞信的原因嗎？兩大醜聞對瑞信的打擊當然大，正因為有這些因，才有觸發信心危機的果。去年十月，一位澳洲記者突然發貼文，說一間大型投資銀行瀕臨破產，市場隨即聯想到「個底花晒」的瑞信，結果觸及大批客戶提走巨額資金，而金額更是史無前例的1,105億瑞郎。

 

1,105億瑞郎是一個甚麼概念？折合港元大約9,000億，等於1.5個「明日大嶼」造價。當港府也要通過融資來進行「明日大嶼」計劃，一間銀行卻在一個季度內，被提走等同1.5個「明日大嶼」計劃的成本，可以想像影響有多大嗎？瑞信去年全年才流走1,232億瑞郎，等同九成的資金流失也是在第四季被提走。換句話說，即使是兩大醜聞，對瑞信資金流走影響也只是百億瑞郎；沒有那位記者的瘋言瘋語，根本不會觸及規模如此大的騷動。事後那位記者刪了貼文，連道歉也沒有一聲，就甚麼責任也不用負。難就難在，瑞信被人提走逾千億瑞郎，竟然也捱得住，而季內供股集資金額也不過是40億瑞郎。試想像若相同事件發生在資本實力雄厚的滙豐（0005）身上，「頂唔頂得順？」，也屬未知之數。

 

理性看數據，截至去年底，瑞信普通股權一級資本比率(CET1 Ratio)為14.1%，流動性覆蓋率(LCR)是144%，數字比不少歐洲銀行表現更佳。或許有人會說，美國證交會不是說瑞信財務報告有重大缺陷(Material Weakness)嗎？你怎知道這些比率不是假數？留意SEC說的，是制訂財報的內部管控存在重大缺陷，說的是程序問題、管控問題，而不是數字的真確性；但標題黨卻忽視了「內部管控」四個字，一窩蜂簡略為「瑞信財報有重大缺陷」，甚至將之影射為假數。當然這也怨不得人，歸根究底，若不是之前的一系列醜聞，豈會任何少許負面的消息，也變成了重大負面？

 

壓垮駱駝的最後一根稻草，是瑞信最大股東沙特阿拉伯國家銀行，突然指不會再向瑞信注資。連極具資本實力的油王也決定不玩，市場信心迅速崩潰，短時間內再面對極龐大的資金流走 (合理推斷，瑞信至今未有公布最新資金流走情況)，瑞信亦不得不向瑞士央行求助。然而若細心看沙特人的說法，他說不會再注資，原因是已觸及10%的外資投資門檻，換句話說，是想買也不能買。當然，他沒有說過自己想加碼，但傳媒卻將之塑造為「連油王也覺得被搵笨，決定收水」的形象。

 

不知是Lost in Translation，還是其他原因，沙特錢莊掌舵人用了”Absolutely Not”，來回答記者有關會否再向瑞信注資的提問。由於這是頗為強硬的說法，也不能太怪記者有否曲解他的意思，但恐怕他也想不到一個簡單的回答，盛惠逾10億美元。沙特人後來「知衰」，24小時內已迅速到CNBC再做訪問，指市場對瑞信的恐慌是毫無根據(Completely Unwarranted)，又說瑞信獲瑞士央行支持後，不需要更多資金。然而資訊年代Soundbite先行，”Absolutely Not” 遠比 “Completely Unwarranted” 搶眼。沙特錢莊的解畫，在負面新聞較吸晴的Agenda Setting下，報道遠比「收水」的覆蓋少。當然沙特人最終也自食其惡果，自己點燃的藥引，最終落得「財散人安樂」的下場。

 

巨額虧損，瑞信捱得過；信心危險，卻是無法填平的地洞。皇上賜婚，臣子不敢不從。兩瑞合併，The Rest is History。

 

瑞銀不想「娶」瑞信，這是金融界共識，畢竟過去兩年，不知多少瑞信客戶已因信心問題，自動過戶到瑞銀？UBS「坐住贏」，為何要幫CS收拾爛攤子？然而瑞信雖然算不上的「筍盤」，但經過幾季業績的撇帳及減值等的「裝修」後，肯定未至於是「危樓」。IB業務再不值錢，PB及WM爛船也有三根釘。用蔗渣價錢，買了有燒鵝味道的業務回來，想想其實也不太負面。難怪UBS股價在合併消息公布後，雖然曾經急跌，即日已經倒升，翌日更顯著抽升！資本市場無寶不落，肯用真金白銀追貨的，又豈會「死錯人」？

 

兩瑞合併，大規模裁員無可避免，特別是業務極重複的IB部門。然而又回到瑞士大選年的考量，瑞士各政黨為保選票，已就合併後的職位處理問題提出質詢，以免大批瑞士人被裁。基於政治理由，如無意外，瑞信本土員工將可順利過渡，至於近幾年支撐著集團收入、包括本港在內的亞太區業務員工，將會慘成棄子，又是另一回事了。

羅仕揚

 

相關報道

【羅仕揚專欄】打風開市「自己諗掂佢」

【羅仕揚專欄】Adani特約：沽貨生死時速

【羅仕揚專欄】決戰利市封

【羅仕揚專欄】ESG只是遮醜布

【羅仕揚專欄】肺炎清零！強國不敗！

【羅仕揚專欄】仍然在返工都應該要慶賀

 

 

 

 

 