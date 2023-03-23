投行出現財政壓力，瑞信不是第一間，也顯然不會是最後一間。大家說Deutsche Bank要倒閉說了多少年？至今依然屹立不倒，大概沒有人想過Deutsche的壽命會比瑞信更長吧。07、08年的次按危機，相信大家仍有記憶？不單止美國銀行及保險公司遭殃，今天收購瑞信的瑞銀UBS，當年也曾經陷入財困，而且是幾乎要倒閉級別的財困。UBS當年如何走過險境？集資、重組、靠政府打救，甚至要瑞士政府入股，所走的路與瑞信近幾個月的挽救方案，其實並無分別，而且做法也十分正路。

對比今天的CS，當年UBS面臨的困境其實更嚴峻。CS是硬橋硬馬式輸錢，Archegos的中概股崩盤及Greensill破產，虧蝕金額早已反映在賬目上，而且加起來大概也是10B瑞郎；當年UBS次按相關「有毒資產」，卻「揸到一褲都係」，而且虧損有機會陸續有來。數字不說謊，單是08年，UBS虧損達20B瑞郎，是CS兩大醜聞合共虧損的1倍。幸運的是，當年UBS的援助方案，並未受到太大的政治阻力，而且未有KOL帶動風向「唱衰」，不單瑞士央行順利貸款、甚至連入股也輕易「過骨」。對比瑞信連接受瑞士央行的借貸，也隨即引起瑞士本土政黨的反對 (這又與瑞士今年是大選年有關)，最終促使國家機器出動，推動兩瑞合併。同樣面對困境，CS的命運遠比UBS淒慘得多。

Archegos和Greensill是殺死瑞信的原因嗎？兩大醜聞對瑞信的打擊當然大，正因為有這些因，才有觸發信心危機的果。去年十月，一位澳洲記者突然發貼文，說一間大型投資銀行瀕臨破產，市場隨即聯想到「個底花晒」的瑞信，結果觸及大批客戶提走巨額資金，而金額更是史無前例的1,105億瑞郎。

1,105億瑞郎是一個甚麼概念？折合港元大約9,000億，等於1.5個「明日大嶼」造價。當港府也要通過融資來進行「明日大嶼」計劃，一間銀行卻在一個季度內，被提走等同1.5個「明日大嶼」計劃的成本，可以想像影響有多大嗎？瑞信去年全年才流走1,232億瑞郎，等同九成的資金流失也是在第四季被提走。換句話說，即使是兩大醜聞，對瑞信資金流走影響也只是百億瑞郎；沒有那位記者的瘋言瘋語，根本不會觸及規模如此大的騷動。事後那位記者刪了貼文，連道歉也沒有一聲，就甚麼責任也不用負。難就難在，瑞信被人提走逾千億瑞郎，竟然也捱得住，而季內供股集資金額也不過是40億瑞郎。試想像若相同事件發生在資本實力雄厚的滙豐（0005）身上，「頂唔頂得順？」，也屬未知之數。

理性看數據，截至去年底，瑞信普通股權一級資本比率(CET1 Ratio)為14.1%，流動性覆蓋率(LCR)是144%，數字比不少歐洲銀行表現更佳。或許有人會說，美國證交會不是說瑞信財務報告有重大缺陷(Material Weakness)嗎？你怎知道這些比率不是假數？留意SEC說的，是制訂財報的內部管控存在重大缺陷，說的是程序問題、管控問題，而不是數字的真確性；但標題黨卻忽視了「內部管控」四個字，一窩蜂簡略為「瑞信財報有重大缺陷」，甚至將之影射為假數。當然這也怨不得人，歸根究底，若不是之前的一系列醜聞，豈會任何少許負面的消息，也變成了重大負面？

壓垮駱駝的最後一根稻草，是瑞信最大股東沙特阿拉伯國家銀行，突然指不會再向瑞信注資。連極具資本實力的油王也決定不玩，市場信心迅速崩潰，短時間內再面對極龐大的資金流走 (合理推斷，瑞信至今未有公布最新資金流走情況)，瑞信亦不得不向瑞士央行求助。然而若細心看沙特人的說法，他說不會再注資，原因是已觸及10%的外資投資門檻，換句話說，是想買也不能買。當然，他沒有說過自己想加碼，但傳媒卻將之塑造為「連油王也覺得被搵笨，決定收水」的形象。

不知是Lost in Translation，還是其他原因，沙特錢莊掌舵人用了”Absolutely Not”，來回答記者有關會否再向瑞信注資的提問。由於這是頗為強硬的說法，也不能太怪記者有否曲解他的意思，但恐怕他也想不到一個簡單的回答，盛惠逾10億美元。沙特人後來「知衰」，24小時內已迅速到CNBC再做訪問，指市場對瑞信的恐慌是毫無根據(Completely Unwarranted)，又說瑞信獲瑞士央行支持後，不需要更多資金。然而資訊年代Soundbite先行，”Absolutely Not” 遠比 “Completely Unwarranted” 搶眼。沙特錢莊的解畫，在負面新聞較吸晴的Agenda Setting下，報道遠比「收水」的覆蓋少。當然沙特人最終也自食其惡果，自己點燃的藥引，最終落得「財散人安樂」的下場。

巨額虧損，瑞信捱得過；信心危險，卻是無法填平的地洞。皇上賜婚，臣子不敢不從。兩瑞合併，The Rest is History。

瑞銀不想「娶」瑞信，這是金融界共識，畢竟過去兩年，不知多少瑞信客戶已因信心問題，自動過戶到瑞銀？UBS「坐住贏」，為何要幫CS收拾爛攤子？然而瑞信雖然算不上的「筍盤」，但經過幾季業績的撇帳及減值等的「裝修」後，肯定未至於是「危樓」。IB業務再不值錢，PB及WM爛船也有三根釘。用蔗渣價錢，買了有燒鵝味道的業務回來，想想其實也不太負面。難怪UBS股價在合併消息公布後，雖然曾經急跌，即日已經倒升，翌日更顯著抽升！資本市場無寶不落，肯用真金白銀追貨的，又豈會「死錯人」？

兩瑞合併，大規模裁員無可避免，特別是業務極重複的IB部門。然而又回到瑞士大選年的考量，瑞士各政黨為保選票，已就合併後的職位處理問題提出質詢，以免大批瑞士人被裁。基於政治理由，如無意外，瑞信本土員工將可順利過渡，至於近幾年支撐著集團收入、包括本港在內的亞太區業務員工，將會慘成棄子，又是另一回事了。

羅仕揚

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