中信里昂今早發表報告將瑞聲（2018）評及由「跑輸大市」降至「沽售」，因iPhone 15取消固態按鍵，並將目標價由18.8元降至17.3元。
瑞聲曾跌最多16.08%，是2010年5月6日後最大跌幅，暫低見15.66元，是2022年11月4日15.42元後最低。現報15.98元，跌14.36%，連跌2日，累計跌3.34元。
報告指，根據其渠道調查，iPhone 15 Pro/Pro Max今年將不會有固態按鍵，有別於市場一直持有的預期，該行與市場一樣，一直認為固態按鍵的使用，將可成為瑞聲2023年的增長引擎，因應預期落空，故將其目標價及評級下調。
報告指，原先預期若採用固態按鍵，將為瑞聲於今年度帶來8.7億元人民幣的收入增長，及2.15億元人民幣的純利增加。
所謂固態按鍵是指保留按鍵的造型，但當用戶按下時會以震動作為回饋，使用固態按鍵，取代使用多年的按鍵，有助新機機身更平滑，同時亦減低入水入塵的機會。
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