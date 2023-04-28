恒指今早高開95點，高位升327點，低位升95點，高低波幅232點。恒指半日升172點或0.87%，報20013點，大市成交金額487億元；國指升71點或1.07%，報6746點。恒生科技指數收報3917點，升1.43%。

藍籌股成交金額215.01億元，佔大市成交44.14%；科指成份股成交金額81.11億元，佔大市成交16.65%；國指成份股成交金額183.9億元，佔大市成交37.76%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.51%，至79.87億元，佔大市成交16.39%。牛熊證成交金額37.02億元，減少27.06%；窩輪成交金額42.84億元，減少13.84%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。港交所（0388）、李寧（2331）、新奧（2688）拖累大市。

藍籌65隻升，8隻下跌，3隻無升跌。海爾智家（6690）升4.84%，收報24.9元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌3.41%，收報14.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報24元，升6.67%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報32.15元，跌0.77%。

恒指曾升穿10天線(20146.2點)、50天線(20116.68點)。科指上試10天線(4006.33點)。

北水南下合計淨流入2.42億元，較上日增加202.33%，是4月26日15.01億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入71.9億元，對上一次連續6日淨流入是3月15日。南水北上合計淨流入50.9億元人民幣，終止單日流出。

IMAX CHINA（1970）首季多賺64% 農曆新年票房增72%。收報7.61元，升4.39%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3.15元，升0.32%。中銀香港（2388）收報24.7元，升0.41%。建行（0939）收報5.28元，升0.57%。工行（1398）收報4.26元，升0.95%。中石油（0857）創52周高，見5.47元，收報5.44元，升1.87%。農業銀行（1288）收報3.05元，升0.66%。交行（3328）收報5.12元，升0.79%。康希諾生物（6185）見52周低36.55元，收報37.95元，升2.15%。天齊鋰業（9696）收報48.85元，跌1.11%。長飛光纖光纜（6869）收報15.3元，升1.59%。

美麗華（0071）獨董兼新世界（0017）創辦人之一的冼為堅離世。美麗華收報11.74元，無升跌。新世界（0017）收報20.7元，升0.98%。

贛鋒鋰業（1772）首季少賺32%。收報51.3元，跌3.66%。

比亞迪電子（0285）首季多賺1.5倍至4.59億元人幣。收報24元，升6.67%。

比亞廸（1211）首季純利急升4倍。收報238.8元，升1.19%。

嘉里物流（0636）馬榮楷將於今年9月底退任總裁。收報11.14元，升0.54%。

澳博（0880）蘇樹輝將退任執董。收報4.05元，升1.76%。

聯想（0992）申請增設人民幣櫃台。收報7.97元，跌0.25%。

中海油（0883）首季純利跌6%至321億人幣。中海油申請增設人民幣櫃台。收報12.8元，升3.06%。

郵儲行（1658）首季多賺5%，信用減值損失降25%，首季新生成不良貸款144億。收報5.12元，升1.79%。

中人壽（2628）首季多賺18%，新業務價值增速由負轉正。收報15元，升1.9%。

粤海置地（0124）首季少膩27.4%至1.11億元。收報0.78元，無升跌。

新奧（2688）首季綜合能源銷售量按年增27%。收報107.8元，跌2.09%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.87元，收報1.79元，跌0.56%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.45元，收報5.3元，升6.21%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8360.85元，收報8360.85元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見834.65元，收報834.65元，升0.07%；北京控股（0392）創52周高，見32.75元，收報32.7元，升3.81%；天倫燃氣（1600）創52周高，見5.48元，收報5.46元，升2.25%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.91元，收報7.83元，升0.9%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.3元，收報16.16元，跌0.49%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.2元，收報8.17元，升3.03%；中國通號（3969）創52周高，見3.62元，收報3.59元，升1.41%；日清食品（1475）創52周高，見7元，收報7元，升0.14%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.26元，收報4.24元，升0.95%；新華保險（1336）創52周高，見23.5元，收報22.8元，升3.64%；中國太保（2601）創52周高，見24.7元，收報23.7元，跌1.25%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見10.16元，收報9.91元，跌0.4%；中石油（0857）創52周高，見5.47元，收報5.44元，升1.87%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國高精密（0591）低見0.32元，收報0.33元，跌2.94%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.073元，收報0.078元，跌2.5%；首控集團（1269）低見0.058元，收報0.06元，跌9.09%；瑞斯康集團（1679）低見0.091元，收報0.091元，跌5.21%；天成控股（2110）低見0.057元，收報0.057元，跌12.31%；億華通（2402）低見49.6元，收報50元，跌0.5%；金泰能源控股（2728）低見0.021元，收報0.022元，無升跌；精技集團（3302）低見0.243元，收報0.244元，跌7.92%；新娛科控股（6933）低見0.34元，收報0.365元，跌3.95%；北森控股（9669）低見11.9元，收報12元，跌6.69%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.085元，收報0.09元，跌4.26%；康希諾生物（6185）低見36.55元，收報37.95元，升2.15%；王氏國際（0099）低見1.62元，收報1.62元，跌2.41%；亞證地產（0271）低見0.152元，收報0.154元，跌3.14%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.63元，收報0.63元，無升跌；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；Ａ８新媒體（0800）低見0.2元，收報0.208元，跌0.95%；高雅光學（0907）低見0.238元，收報0.245元，升2.08%；中國再生能源投資（0987）低見0.175元，收報0.176元，跌6.88%；富匯國際集團控股（1034）低見0.76元，收報0.77元，跌2.53%。

異動股

上升異動股，包括，環球數碼創意（8271）收報0.107元，升30.49%；百應控股（8525）收報0.37元，升27.59%；順騰國際控股（0932）收報0.096元，升26.32%；華康生物醫學（8622）收報0.22元，升25.71%；滙力資源（1303）收報0.4元，升25%；植華集團（1842）收報0.495元，升22.22%；劍虹集團控股（1557）收報0.43元，升21.13%；正榮服務（6958）收報0.43元，升17.81%；欣融國際（1587）收報0.63元，升14.55%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見1.76元，收報1.74元，升14.47%；融科控股（2323）收報0.026元，升13.04%。

下跌異動股，包括，胡桃資本（0905）收報0.13元，跌27.78%；上諭集團（1633）收報0.112元，跌13.85%；藍河控股（0498）收報0.44元，跌13.73%；博駿教育（1758）收報0.255元，跌13.56%；築友智造科技（0726）收報0.26元，跌13.33%；天成控股（2110）創上市新低，見0.057元，收報0.057元，跌12.31%；東方支付集團控股（8613）收報0.145元，跌12.12%；雙運控股（1706）收報0.106元，跌11.67%；NEXION TECH（8420）收報0.066元，跌10.81%；銀城生活服務（1922）見52周低1.8元，收報2.01元，跌10.67%；國藥科技股份（8156）平上市低位0.017元，收報0.017元，跌10.53%。

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