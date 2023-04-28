視頻內容顯示，鮑威爾回答了對方從通脹前景到俄羅斯央行等一系列問題。視頻時長大約15分鐘，目前未知相關片段是否曾被編輯過。

聯儲局一位發言人表示，鮑威爾主席確實在1月份與一個自稱是烏克蘭總統的人進行對話。這是一次友好的對話，出發點是對烏克蘭人民予以支持。談話不涉及敏感或機密訊息。

聯儲局發言人補充，此事已提交給相關執法部門處理，不會再進一步置評。

據報，兩名惡作劇者分別是Vladimir Kuznetsov和Alexei Stolyarov。兩人是俄羅斯總統普京的支持者，多年來已成功騙得多位外國政要與其交談。

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