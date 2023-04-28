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俄國人冒充烏克蘭總統澤連斯基致電 鮑威爾「中計」

外電報道，俄羅斯國家電視台發布的視頻顯示，美國聯儲局主席鮑威爾與一對冒充烏克蘭總統澤連斯基的俄羅斯惡作劇者通電話。

視頻內容顯示，鮑威爾回答了對方從通脹前景到俄羅斯央行等一系列問題。視頻時長大約15分鐘，目前未知相關片段是否曾被編輯過。

聯儲局一位發言人表示，鮑威爾主席確實在1月份與一個自稱是烏克蘭總統的人進行對話。這是一次友好的對話，出發點是對烏克蘭人民予以支持。談話不涉及敏感或機密訊息。

聯儲局發言人補充，此事已提交給相關執法部門處理，不會再進一步置評。

據報，兩名惡作劇者分別是Vladimir Kuznetsov和Alexei Stolyarov。兩人是俄羅斯總統普京的支持者，多年來已成功騙得多位外國政要與其交談。

 

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