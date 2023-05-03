港元現報7.8499元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8497元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.45點子至3.21738%；1星期HIBOR升1.74點子至3.32798%；2星期HIBOR升2.07點子至3.38018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升18.92點子至3.89929%；6個月期HIBOR升5.52點子至4.12988%；12個月期HIBOR升6.53點子至4.47441%。

美元指數現報101.714貶值0.244點或0.24%。

美元1個月期LIBOR最新更新為4月28日，以下數據與上日相同，按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(4月28日)報5.06214%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.757%，連續2日擴闊。

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