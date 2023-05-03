moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌348點跌穿250天線 科指跌2.3% 北水暫停 半日成交不足400億

聯儲局今晚議息，隔晚美股急挫，亞股跟隨下跌，恒指跌穿250天線。南北水暫停，半日成交不足400億。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。全市上升股份比例為10.76%，下跌為38.36%，無升跌為50.86%。

恒指今早低開247點，高位跌211點，低位跌395點，高低波幅183點。恒指曾跌最多1.98%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.17%。

恒指半日跌348點或1.75%，報19585點，大市成交金額383億元；國指跌127點或1.91%，報6552點。恒生科技指數收報3805點，跌2.38%。

藍籌股成交金額156.26億元，佔大市成交40.79%；科指成份股成交金額71.21億元，佔大市成交18.59%；國指成份股成交金額119.14億元，佔大市成交31.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少38.16%，至76.27億元，佔大市成交19.89%。牛熊證成交金額34.47億元，減少47.44%；窩輪成交金額41.8億元，減少27.63%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。蒙牛（2319）、百威（1876）、聯想（0992）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，71隻下跌，0隻無升跌。百威（1876）升2.87%，收報23.3元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌6.79%，收報13.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.45元，升0.79%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報13.44元，跌8.7%。

恒指跌穿250天線(19718.08點)。科指續低於主要平均線。

百勝中國（9987）首季利潤增1.8倍 同店增長遠勝預期 曾升逾6% 創近兩年高。創52周高，見514.5元，收報504.5元，升4.11%。

百威亞太（1876）最快今日公布業績。收報23.3元，升2.87%。

恆宇集團（2448）控股股東遭斬倉，今早復牌。收報0.43元，升11.69%。

優品360（2360）發盈喜料全年至少多賺八成。收報2.18元，升6.34%。

平保（2318）指匯控（0005）季績佳，無減對其戰略根本性擔憂。平保收報54.45元，跌2.07%。匯控（0005）收報58.3元，跌0.6%。

電訊盈科（0008）旗下MakerVille：MIRROR演唱會補場明年1月亞博舉行。收報4.07元，跌0.73%。

耀才（1428）將美元借貸息率降至4.78%。收報1.35元，跌2.17%。

大家樂（0341）發盈喜，料全年多賺4倍。收報11.2元，升0.54%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.99元，收報1.96元，升4.81%；中集車輛（1839）創上市新高，見8.87元，收報8.78元，升0.34%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.56元，收報1.53元，跌1.29%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.1元，收報1063.1元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1065.5元，收報1065.5元，升0.02%；天倫燃氣（1600）創52周高，見5.84元，收報5.8元，升1.75%；百勝中國（9987）創52周高，見514.5元，收報504.5元，升4.11%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.27元，收報2.22元，跌1.33%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.01元，收報1.97元，升1.55%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.88元，收報2.79元，跌1.41%；廣泰國際控股（0844）創52周高，見0.88元，收報0.88元，升6.02%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.78元，收報0.78元，升8.33%；安徽皖通高速公路（0995）創52周高，見8.2元，收報8.19元，升0.61%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見1.45元，收報1.48元，跌1.99%；融信中國（3301）低見0.35元，收報0.435元，跌1.14%；蔚來（9866）低見57.6元，收報58.05元，跌4.84%；基石藥業（2616）低見2.95元，收報2.98元，跌7.17%；德琪醫藥（6996）低見2.57元，收報2.57元，跌3.02%；騰盛博藥（2137）低見3.72元，收報3.8元，跌1.55%；創勝集團醫藥（6628）低見4.78元，收報5.04元，升3.76%；普天通信（1720）低見0.08元，收報0.081元，跌18.18%；協鑫新能源（0451）低見0.485元，收報0.495元，跌4.81%；聯易融（9959）低見2.65元，收報2.7元，跌2.17%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見3.49元，收報3.52元，跌2.49%；康希諾生物（6185）低見33.35元，收報34.2元，跌2.01%；上海復旦（1385）低見22.35元，收報22.6元，跌2.38%；周黑鴨（1458）低見3.3元，收報3.39元，跌1.17%；洛陽玻璃（1108）低見6.35元，收報6.58元，跌0.3%；力寶（0226）低見1.87元，收報1.87元，跌1.58%；華寶國際（0336）低見3.12元，收報3.13元，跌7.67%；福田實業（0420）低見0.68元，收報0.69元，跌1.43%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.58元，收報0.58元，跌6.45%；中國高速傳動（0658）低見2.63元，收報2.65元，跌3.28%。

異動股

上升異動股，包括，照現生態國際控股（8245）收報0.219元，升34.36%；中油潔能控股（1759）收報0.69元，升32.69%；衍生集團（6893）收報0.36元，升20%；協同通信（1613）收報0.56元，升16.67%；久融控股（2358）收報0.023元，升15%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.031元，升14.81%；通達宏泰（2363）收報0.088元，升14.29%；沛然環保（8320）收報0.1元，升13.64%；中國金典集團（8281）收報0.192元，升12.94%。

下跌異動股，包括，神通機器人教育（8206）收報0.038元，跌24%；佳華百貨控股（0602）收報0.057元，跌22.97%；正榮地產（6158）收報0.19元，跌22.45%；中國疏浚環保（0871）收報0.057元，跌21.92%；正道集團（1188）見52周低0.016元，收報0.016元，跌20%；普天通信（1720）創上市新低，見0.08元，收報0.081元，跌18.18%；雅天妮集團（0789）收報0.144元，跌17.71%；工蓋有限公司（1421）創上市新低，見0.28元，收報0.28元，跌17.65%；中國環境資源（1130）收報0.038元，跌15.56%；大地國際集團（8130）收報0.017元，跌15%。

 

其他報道

高盛予匯控「買入」評級 目標價上調至81元

首季數據好 高盛上調香港全年GDP增長預測至6.0%

小紅書：今年2月出行相關筆記數量按年增2倍 反映外出旅遊復蘇回溫

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升10日 創近4個月高

標普將第一共和信用評級貶至垃圾級別

Google、OpenAI等CEO將與賀錦麗會面 討論AI問題

紐交所：第一共和銀行將被除牌

百勝中國首季利潤增1.8倍 同店增長遠勝預期 曾升逾6% 創近兩年高

福特部分電動車最多減價4000美元

Dyson將在新加坡建廠 生產下一代電池

優品360發盈喜 股價曾飈12%

沽空機構Hindenburg 狙擊沽空機構Icahn 

美國前財長薩默斯：銀行業危機大部分已過去 債務上限僵局更值得擔心

美國半導體行業協會：中國是最大市場 不能缺席

美國眾議院特設委員會 要求Nike、Adidas等提供中國強迫勞動信息

福特：將減少在中國投資

恒指低開247點 科指跌1.5% 恆宇復牌升15%