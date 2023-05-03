恒指今早低開247點，高位跌211點，低位跌395點，高低波幅183點。恒指曾跌最多1.98%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.17%。

恒指半日跌348點或1.75%，報19585點，大市成交金額383億元；國指跌127點或1.91%，報6552點。恒生科技指數收報3805點，跌2.38%。

藍籌股成交金額156.26億元，佔大市成交40.79%；科指成份股成交金額71.21億元，佔大市成交18.59%；國指成份股成交金額119.14億元，佔大市成交31.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少38.16%，至76.27億元，佔大市成交19.89%。牛熊證成交金額34.47億元，減少47.44%；窩輪成交金額41.8億元，減少27.63%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。蒙牛（2319）、百威（1876）、聯想（0992）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，71隻下跌，0隻無升跌。百威（1876）升2.87%，收報23.3元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌6.79%，收報13.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.45元，升0.79%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報13.44元，跌8.7%。

恒指跌穿250天線(19718.08點)。科指續低於主要平均線。

百勝中國（9987）首季利潤增1.8倍 同店增長遠勝預期 曾升逾6% 創近兩年高。創52周高，見514.5元，收報504.5元，升4.11%。

百威亞太（1876）最快今日公布業績。收報23.3元，升2.87%。

恆宇集團（2448）控股股東遭斬倉，今早復牌。收報0.43元，升11.69%。

優品360（2360）發盈喜料全年至少多賺八成。收報2.18元，升6.34%。

平保（2318）指匯控（0005）季績佳，無減對其戰略根本性擔憂。平保收報54.45元，跌2.07%。匯控（0005）收報58.3元，跌0.6%。

電訊盈科（0008）旗下MakerVille：MIRROR演唱會補場明年1月亞博舉行。收報4.07元，跌0.73%。

耀才（1428）將美元借貸息率降至4.78%。收報1.35元，跌2.17%。

大家樂（0341）發盈喜，料全年多賺4倍。收報11.2元，升0.54%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.99元，收報1.96元，升4.81%；中集車輛（1839）創上市新高，見8.87元，收報8.78元，升0.34%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.56元，收報1.53元，跌1.29%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.1元，收報1063.1元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1065.5元，收報1065.5元，升0.02%；天倫燃氣（1600）創52周高，見5.84元，收報5.8元，升1.75%；百勝中國（9987）創52周高，見514.5元，收報504.5元，升4.11%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.27元，收報2.22元，跌1.33%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.01元，收報1.97元，升1.55%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.88元，收報2.79元，跌1.41%；廣泰國際控股（0844）創52周高，見0.88元，收報0.88元，升6.02%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.78元，收報0.78元，升8.33%；安徽皖通高速公路（0995）創52周高，見8.2元，收報8.19元，升0.61%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見1.45元，收報1.48元，跌1.99%；融信中國（3301）低見0.35元，收報0.435元，跌1.14%；蔚來（9866）低見57.6元，收報58.05元，跌4.84%；基石藥業（2616）低見2.95元，收報2.98元，跌7.17%；德琪醫藥（6996）低見2.57元，收報2.57元，跌3.02%；騰盛博藥（2137）低見3.72元，收報3.8元，跌1.55%；創勝集團醫藥（6628）低見4.78元，收報5.04元，升3.76%；普天通信（1720）低見0.08元，收報0.081元，跌18.18%；協鑫新能源（0451）低見0.485元，收報0.495元，跌4.81%；聯易融（9959）低見2.65元，收報2.7元，跌2.17%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見3.49元，收報3.52元，跌2.49%；康希諾生物（6185）低見33.35元，收報34.2元，跌2.01%；上海復旦（1385）低見22.35元，收報22.6元，跌2.38%；周黑鴨（1458）低見3.3元，收報3.39元，跌1.17%；洛陽玻璃（1108）低見6.35元，收報6.58元，跌0.3%；力寶（0226）低見1.87元，收報1.87元，跌1.58%；華寶國際（0336）低見3.12元，收報3.13元，跌7.67%；福田實業（0420）低見0.68元，收報0.69元，跌1.43%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.58元，收報0.58元，跌6.45%；中國高速傳動（0658）低見2.63元，收報2.65元，跌3.28%。

異動股

上升異動股，包括，照現生態國際控股（8245）收報0.219元，升34.36%；中油潔能控股（1759）收報0.69元，升32.69%；衍生集團（6893）收報0.36元，升20%；協同通信（1613）收報0.56元，升16.67%；久融控股（2358）收報0.023元，升15%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.031元，升14.81%；通達宏泰（2363）收報0.088元，升14.29%；沛然環保（8320）收報0.1元，升13.64%；中國金典集團（8281）收報0.192元，升12.94%。

下跌異動股，包括，神通機器人教育（8206）收報0.038元，跌24%；佳華百貨控股（0602）收報0.057元，跌22.97%；正榮地產（6158）收報0.19元，跌22.45%；中國疏浚環保（0871）收報0.057元，跌21.92%；正道集團（1188）見52周低0.016元，收報0.016元，跌20%；普天通信（1720）創上市新低，見0.08元，收報0.081元，跌18.18%；雅天妮集團（0789）收報0.144元，跌17.71%；工蓋有限公司（1421）創上市新低，見0.28元，收報0.28元，跌17.65%；中國環境資源（1130）收報0.038元，跌15.56%；大地國際集團（8130）收報0.017元，跌15%。

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