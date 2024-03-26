康師傅（0322）公布截至去年底止業績，股東應佔溢利錄31.17億元人民幣（下同），按年增加18.43%，每股溢利55.33分，末期息27.66分，特別息27.66分。
集團收入錄804.18億元，按年升2.16%。其中方便麵收益按年衰退2.84%至287.93億元；飲品收按年增長5.39%至509.39億元。
年內集團毛利率30.42%，按年升1.33個百分點。扣除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利(EBITDA)錄82.07億元，按年增加13.82%。
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