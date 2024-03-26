政府發言人表示，首兩個月合計商品出口貨值在去年非常低的比較基數下錄得雙位數增長，輸往內地及美國的出口顯著上升，輸往歐盟的出口則下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，雖然環球經濟增長緩慢和地緣政治局勢緊張短期內將繼續制約香港的出口表現，但環球金融狀況預期在今年稍後時間放鬆，或會提供一些支持。政府會密切留意情況。

按國家或地區計，今年2月輸往亞洲的整體出口貨值下跌1.3%，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是台灣（跌20.3%）、韓國（跌19.5%）、越南（跌18.7%）和中國內地（內地）（跌0.6%）。另一方面，輸往泰國（升62.2%）、印度（升17.9%）和菲律賓（升11.6%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往美國的出口貨值升11.8%，輸往澳大利亞（跌36.2%）和荷蘭（跌10.9%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

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