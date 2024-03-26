moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中國人保去年少賺12% 每10股派息1.56人幣

中國人民保險集團（1339）公布截至去年底止全年業績，股東應佔利潤錄223.22億元人民幣（下同），按年跌12.06%，每股收益0.5元，末期股息每10股派1.56元。

年內集團收入5534.67億元，按年增加4.71%。年內實現保險服務收入5039億元，按年增長7.5%，原保險保費收入6617.37億元，按年增長6.9%。財產險業務方面，人保財險實現保險服務收入4572.03億元，按年增長7.7%，原保險保費收入5158.07億元，按年增長6.3%；人身險業務實現保險服務收入438.23億元，按年增長4.6%，原保險保費收入1458.42億元，按年增長9.1%。

截至2023年12月31日，集團淨資產3,329.03億元，較上年末增長9.2%；綜合償付能力充足率為251%，核心償付能力充足率為194%。

 

其他報道

港2月出口按年跌0.8%遜預期 首兩個月合計升16.6%

康師傅去年多賺18.43% 末期息連特息每股派55.32分人幣

全日沽空金額減10% 恒生中國企業增90%

中電信去年多賺一成末期息9分 未來3年派息提升至盈利逾75%

恒指升144點 北水轉流入 百樂皇宮上市升15% 中海物業績後挫24%

國泰商務客食沙律驚見飛蛾屍體　國泰致歉：正詳細調查

中國商務部：去年跨境電商進出口2.38萬億人幣 盡快推支持跨境電商發展措施

大家樂：10年前已開始物色CEO接班人 料年底內地門店增至200家

滬深三大指數終止三連跌 成交額9560億人幣

匯豐研究維持招行「買入」評級 目標價上調至45.6元

WeChat Pay HK伙內地美團團購送118元人幣優惠券

東亞證券：國泰放榜後跑贏恒指4個百分點 予「買入」評級看升28%

《香港01》創辦人兼大股東于品海被高院頒令即時破產

永達汽車去年盈利倒退六成 末期息削82%每股派5.2分人幣

【有片：埋身擊】若納指期貨失守30天線 將見頂回落

華潤醫藥去年盈利升一成 末期息每股0.154元人幣

半日沽空金額減29% 恒生中國企業沽空增85%

中海物業全年多賺22% 末期息增至8.5港仙

恒指半日跌12點 北水轉流入 百樂皇宮上市曾升27%半日升6%

日清食品去年多賺5.6% 息15.82仙

申洲國際去年少賺0.13% 末期息1.08元 全年派息增6.3%

安踏去年多賺35% 末期息多派六成至1.15元

北控水務去年多賺六成 末期息維持8.7仙

滬深三大指數半日個別走 滬指以半日低位收市

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升7日 創兩個半月

比特幣重上70000美元

鈴木俊一：將採取合適措施應對匯率過度波動

思捷：瑞士附屬提交破產申請

積金評級料3月強積金錄正回報 打工仔人均賺3100元

華潤萬象生活全年多賺32% 末期息48.1分

滬深三大股指個別走 人行淨投放1450億人幣

恒指高開74點 科指升0.91% 招行升3% 友邦跌4% 微博升5% 百樂皇宮上市升5%

潤地全年多賺11% 勝預期 增派末期息1.243元

港股ADR跌0.5點 夜期高水23點 安踏、比亞迪、農夫山泉等業績

美股向下 道指跌162點 金龍指數連跌3日 美債息上升

北水增持中行 減持京基金融國際