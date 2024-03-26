中國人民保險集團（1339）公布截至去年底止全年業績，股東應佔利潤錄223.22億元人民幣（下同），按年跌12.06%，每股收益0.5元，末期股息每10股派1.56元。
年內集團收入5534.67億元，按年增加4.71%。年內實現保險服務收入5039億元，按年增長7.5%，原保險保費收入6617.37億元，按年增長6.9%。財產險業務方面，人保財險實現保險服務收入4572.03億元，按年增長7.7%，原保險保費收入5158.07億元，按年增長6.3%；人身險業務實現保險服務收入438.23億元，按年增長4.6%，原保險保費收入1458.42億元，按年增長9.1%。
截至2023年12月31日，集團淨資產3,329.03億元，較上年末增長9.2%；綜合償付能力充足率為251%，核心償付能力充足率為194%。
其他報道
康師傅去年多賺18.43% 末期息連特息每股派55.32分人幣
中電信去年多賺一成末期息9分 未來3年派息提升至盈利逾75%
恒指升144點 北水轉流入 百樂皇宮上市升15% 中海物業績後挫24%
中國商務部：去年跨境電商進出口2.38萬億人幣 盡快推支持跨境電商發展措施
大家樂：10年前已開始物色CEO接班人 料年底內地門店增至200家
WeChat Pay HK伙內地美團團購送118元人幣優惠券
東亞證券：國泰放榜後跑贏恒指4個百分點 予「買入」評級看升28%
恒指半日跌12點 北水轉流入 百樂皇宮上市曾升27%半日升6%
申洲國際去年少賺0.13% 末期息1.08元 全年派息增6.3%
恒指高開74點 科指升0.91% 招行升3% 友邦跌4% 微博升5% 百樂皇宮上市升5%
港股ADR跌0.5點 夜期高水23點 安踏、比亞迪、農夫山泉等業績