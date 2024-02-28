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撤辣後太古城第一城現反價放盤

樓市全面撤辣後，個別屋苑已見反價個案。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，指標藍籌屋苑鰂魚涌太古城，有金殿台2房戶，實用580方呎，原以880萬元放盤，在撤辣後即時反價50萬元或6%，現以930萬元放售。

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