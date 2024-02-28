文章日期：2024年2月28日 14:24
樓市全面撤辣後，個別屋苑已見反價個案。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，指標藍籌屋苑鰂魚涌太古城，有金殿台2房戶，實用580方呎，原以880萬元放盤，在撤辣後即時反價50萬元或6%，現以930萬元放售。
另外，中原副區域營業經理伍錦基透露，沙田第一城2座中層C室，實用327方呎2房戶，原叫價400萬元，撤辣後即加價30萬元或7.5%，以430萬元放售。
其他報道
撤辣後必嘉坊即錄成交 一房520萬沽
星之谷莊錦輝：撤辣後料甩名大減 取消壓測配合減息預期
施永青：撤辣增物業流通 料下月交投急升30%
有片：睇樓手冊丨赤柱洋房屋苑SOLACE 高雅舒適
經絡：全面撤辣做法適時 料樓按市場交投將回暖
蔡志忠: 撤辣後料短期量升價穩 準買家無須過急入市
利嘉閣廖偉強：今年交投料增逾三成 樓價看升8%
中信泰富李肇文：撤辣令市場物業需求回正軌 樓價可止跌
萊坊王兆麒：今年利率高企 料樓市明年始反彈
仲量聯行：撤辣後住宅成交量料增15% 樓市可望軟著陸
投資者陳清白：「摩貨」料推高成交量 做價還看經濟環境
金管局即日起放鬆部分按揭貸款規定
[話你知]歷年辣稅宗數共24.3萬宗 稅收1968億
地建會梁志堅：樓價續跌打擊經濟 撤辣順應民意
[話你知]政府14年前起分階段推辣稅 今全面撤辣完成歷史任務
新地雷霆：撤辣活化換樓鏈 加速樓市復蘇
戴德梁行：撤辣後料刺激成交量 增入市信心
會德豐黃光耀：全面撤辣減低買家負擔 推動需求增加
預算案2024丨陳茂波：即日起全面「撤辣」