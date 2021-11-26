報道又透露，其聯席保薦人中金公司、摩根士丹利和瑞銀之前於本月15日已開始了上市前行銷工作。

據更新文件資料，衛龍去年收入錄得41.2億元（人民幣‧下同），按年增長21.7%；利潤增長24.4%至8.19億元，毛利率按年增長1個百分點至38%。

衛龍主營辣味零食的研發、製造、銷售及經銷，產品包括麵筋、辣棒、豆皮、滷蛋等。翻查資料，在衛龍上市以前，其投資者包括高瓴、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）創辦人馬雲有份的雲鋒基金、紅杉資本中國基金等，合共認購1.22億股，涉資5.49億美元（約42.8億港元）。

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