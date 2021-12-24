方案強調，落實積極應對人口老齡化國家戰略，組織實施好三孩生育政策及配套支持措施，推動實現適度生育水平，促進人口長期均衡發展。

據《彭博》報道，此消費貸款在社交平台微博引起議論，有人發貼表示，需要貸款養孩子的家庭本來就不會想生孩子，增加這些家庭的財政負擔並非好事；另有人感嘆，抵押貸款、車貸以後，現迎來生育貸款，如同為銀行打一世工。

此外，上述實施方案亦提到，減免增值稅、企業所得稅。按政策生育二孩、三孩夫妻創辦小微企業，對月銷售額15萬元人民幣以下的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅﹔對年應納稅所得額不超過100萬元人民幣的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元人民幣但不超過300萬元人民幣的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

今年較早前，網傳一張中國銀行（3988）江西省分行的「生育消費貸」海報而引來熱議，最終內地傳媒報道指，江西省分行通過微信公號表示「目前評估看，現有消費貸款產品能夠覆蓋相應需求，暫無此類產品推出計劃」，並指「生育消費貸」有關訊息是內部評估訊息。

其他報道

富力大股東張力向子上市公司售煤礦75%股權 套現11億人幣

東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單

Tesla據報暫停旗下電動車駕駛時遊戲功能

金發局FIRST計劃 逾九成受訪僱主回應正面

財經花生｜彭博：BTS、《魷魚遊戲》熱潮領韓國小品牌面向世界

招行廈門分行行長趙啟柱據報墜樓身亡 生前受抑鬱症困擾

傳英特爾擬伙意大利政府設廠 斥資逾700億元

駿隆：環球股市下跌拖累 本月截至17日MPF人均蝕414元

財匯局指一上市公司核數師未能適當處理錯報

傳英國高檔百貨Selfridges賣盤 作價逾400億元

滬深三大指數低收 上證全周跌0.39% 創板指一周挫4%

許家印3億股恒大物業疑遭斬倉 市值約7.9億

雷軍：小米新機雙尺寸對標iPhone 汽車料2024年上半年量產

騰訊「派息式」減持京東 下一步會否減持美團拼多多等巨頭？

亞洲資產停牌 GEM上市覆核委員會維持決定

正商實業：已訂立12份委託項目管理合同

融創中國將匯款兌付私募債券

恒指聖誕半日市升30點 4日累升478點 逾1個月最長升浪 下周二復市