其他推進金融市場措施，包括推動在擔保、不良資產處置、創業投資和私募股權投資等領域跨區域合作。在金融基礎設施統籌規劃建設與監管框架下推進區域金融市場建設。探索將現有相關交易場所，升級為成渝一體化的知識產權和技術轉讓交易中心。

規劃亦提及境內外金融市場互聯互通，支持成渝兩地融資路演平台，與新加坡交易所、香港交易所等對接，實現跨境投融資信息互通共享。在中新互聯互通示範項目、中日地方發展合作示範區框架下，研究建立資金互通機制，研究開展與新加坡、日本雙向投融資，逐步擴大至共建「一帶一路」國家和地區。探索成渝地區與新加坡、日本之間債券、基金、理財、票據等業務合作。支持新加坡、日本等國家符合條件的非金融企業在成渝地區開展股.權、債權等融資。

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