新世界發展（0017）公布，截至去年12月底止中期業績，純利14.3億元，按年增長41.2%，每股盈利0.57元，派中期股息0.56元，與去年度同期派0.56元相若。新世界今日全日收報31.5元，跌1.1%。
集團中期基本溢利38.99.2億元，升4.8%。期內，收入微跌0.01%至355.73億元。
香港業務方面，上半年應佔物業合同銷售金額38.8億元，主要來自長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓項目以及住宅項目傲瀧及瑧頤。截至去年12月底止，集團在香港的待售住宅單位合共230個，其中集團銷售團隊主理的項目住宅單位佔200個。項目累計售出67%之應佔總樓面面積，應佔物業合同銷售55億元。
於去年12月底止，集團香港未入賬之應佔物業合約銷售收入當中，60.13億元將於2022財政年度下半年入賬，主要項目為長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓項目；248.09億元將於2023財政年度入賬，主要項目為柏傲莊一及二期。
截至去年12月底止，集團在香港持有應佔總樓面面積約977萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約488萬平方呎。同時，集團於新界持有合共約1627萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約九成位於「北部都會區」範圍。
中國業務方面，内地整體物業合同銷售金額93.4億元（人民幣．下同），内地物業發展之分部業績强勁增長86.6%，分部利潤率從2021財政年度上半年的30%，提高至2022財政年度上半年的66%。
截至去年底，集團內地未入賬之物業合同銷售總收入87.7億元，其中34.3億元將於2022財政年度入賬及53.4億元將於2023財政年度入賬。
至去年底，集團於內地持有不包括車庫的土地儲備總樓面面積約551.6萬平方米可作即時發展，其中約312.6萬平方米為住宅用途。
集團表示，本港私人住宅市場供求失衡已久，展望隨著香港與内地通關進程日趨樂觀，對樓市起正面作用，預計2022年樓市穩中向好。
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