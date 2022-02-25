集團中期基本溢利38.99.2億元，升4.8%。期內，收入微跌0.01%至355.73億元。

香港業務方面，上半年應佔物業合同銷售金額38.8億元，主要來自長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓項目以及住宅項目傲瀧及瑧頤。截至去年12月底止，集團在香港的待售住宅單位合共230個，其中集團銷售團隊主理的項目住宅單位佔200個。項目累計售出67%之應佔總樓面面積，應佔物業合同銷售55億元。

於去年12月底止，集團香港未入賬之應佔物業合約銷售收入當中，60.13億元將於2022財政年度下半年入賬，主要項目為長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓項目；248.09億元將於2023財政年度入賬，主要項目為柏傲莊一及二期。

截至去年12月底止，集團在香港持有應佔總樓面面積約977萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約488萬平方呎。同時，集團於新界持有合共約1627萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約九成位於「北部都會區」範圍。

中國業務方面，内地整體物業合同銷售金額93.4億元（人民幣．下同），内地物業發展之分部業績强勁增長86.6%，分部利潤率從2021財政年度上半年的30%，提高至2022財政年度上半年的66%。

截至去年底，集團內地未入賬之物業合同銷售總收入87.7億元，其中34.3億元將於2022財政年度入賬及53.4億元將於2023財政年度入賬。

至去年底，集團於內地持有不包括車庫的土地儲備總樓面面積約551.6萬平方米可作即時發展，其中約312.6萬平方米為住宅用途。

集團表示，本港私人住宅市場供求失衡已久，展望隨著香港與内地通關進程日趨樂觀，對樓市起正面作用，預計2022年樓市穩中向好。

其他報道

金融壹賬通擬回流香港雙重上市 股價急升近兩成

恒指收市跌134點 全周跌6.4%或1560點 創近兩年最大按周跌幅

平安壹賬通：全數補貼客戶申請八成及九成擔保貸款全額擔保費

美SEC據報調查馬斯克兄弟售Tesla股票交易

物流平台Zeek成立抗疫配送專隊 擬招募百位配送員

中央紀委批評金融機構存風險意識不足、廉潔等問題

麥樸思：俄烏開戰 中國成為投資者避風港

滬深三大指數午後高收 兩市成交額逾萬億元

渣打將今年香港經濟增長預測削半至1.2%

瑞士盈豐銀行：現在開始增持風險資產仍為時尚早

【有片：埋身擊】倘外圍股市惡化 滬指或下試3350點低位

【有片：選股王】科技股反彈 華虹低位整固後表現堅挺

泰加經理人：不會為4月到期的士保單續保

恒指半日跌35點 匯控拖累 阿里、美團逆市升 科指見逾兩周最大升幅

俄羅斯銀行：無懼西方國家制裁

景順：歐洲經濟受俄烏局勢影響最大 料美聯儲3月加息25基點

彭博社：俄羅斯近年積極去美元化 有助削弱西方制裁效力

滬深三大指數半日高收 上證收漲18點

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 升穿0.183%