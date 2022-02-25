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新世界鄭志剛：料下半年樓市升5至10% 維持全年港賣樓100億元目標

新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛今午在線上業績發布會上表示，儘管第五波疫情為樓市增加不明朗因素，並且面對加息，但是他認為對心理影響大過實際情況，料上半年香港樓價保持平穩，下半年會有5至10%升幅。他有信心全年維持在港售樓100億元的目標。

集團今年計劃在港分階段推出3個位於啟德的項目，約涉及3300個單位、港島南岸等樓盤。鄭志剛認為，就算疫情肆虐，應不大會影響集團的售樓部署。

內地方面，集團今年的售樓目標約200億元人民幣，上半年有將近100億元人民幣合約銷售，在下半年計劃推出杭州望江新城，預計可帶來80億元人民幣銷售。

集團可動用現金連同額度有逾1000億元，鄭志剛說，他們計劃預留用200億元去購買那些可以很快創造盈利入賬的發展項目，如較早前組成財團購入啟德的項目便是一例，有望在入場後於2023年第四季展開預售，2024年下半年入賬，入場費亦比原財團入標價低10億元。

除了將資金用於購地之外，鄭志剛還指，集團還會探索在公路、物流及新經濟方面的發展。另集團今年目標有80億至100億元非核心資產會出售。但是他強調，這與他本人投資NFT（非同質化貨幣）、入股獨角獸等項目，完全無關，新世界發展並無興趣涉足元宇宙項目，完全是分開的。

至於租務方面，鄭志剛指出，儘管第五波疫情帶來影響，但是K-11經歷過考驗，已著手推動線上、線下業務結合、推動客戶關係管理等，已採取不同措施，料對最終盈利不會構成大衝擊。即使政府採取短期措施限制業主追租，他指出，集團早已因應不同租戶的情況調節租金，亦幫助租戶宣傳、線上及線下吸客，料最終對集團租務影響不大，甚至估計難關過後，經濟會很快回升，零售業會出現V型反彈，並在下半年出現雙位數回升。政府推出疫苗通行證後，集團亦會積極配合。

寫字樓租務方面，他認為在金鐘及中環的同業面對壓力，反而集團在非傳統區發展，加上有租戶遷至非傳統區，因此集團面對影響不大。

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