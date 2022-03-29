市場有傳中國證監會限制小米（1810）產業鏈IPO，中證監對此澄清，未對小米產業鏈相關企業推出IP0作出限制性政策，亦未開展專項排查。小米則於官方微博回應事件，指控有關消息為不實謠言，已向發布者採取法律行動。
中證監表示，有關上市審核註冊工作會堅持市場化、法治化方向，並依法依規開展發行，公平對待各類企業，確保政策預期穩定。中證監續表示，希望市場各方不信謠、不傳謠，共同營造和維護良好的市場環境。
小米發言人指出，有自媒體針對小米生態鍊及相關投資業務，發布大量歪曲捏造、毫無根據的不實謠言。公司強調堅決使用法律武器維護合法權益，並已對背後操作者凌建平提起訴訟，將於近期開庭審理。
小米今日最多挫7.6%至13.38元，現報14.04元，跌3%。
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