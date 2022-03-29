中證監表示，有關上市審核註冊工作會堅持市場化、法治化方向，並依法依規開展發行，公平對待各類企業，確保政策預期穩定。中證監續表示，希望市場各方不信謠、不傳謠，共同營造和維護良好的市場環境。

小米發言人指出，有自媒體針對小米生態鍊及相關投資業務，發布大量歪曲捏造、毫無根據的不實謠言。公司強調堅決使用法律武器維護合法權益，並已對背後操作者凌建平提起訴訟，將於近期開庭審理。

小米今日最多挫7.6%至13.38元，現報14.04元，跌3%。

其他報道

俄富商7500萬美元遊艇被扣押 據報背後債權人為摩根大通

港交所擬年內推出數碼資產交易平台Diamond 首階段涵蓋ESG產品

滬深三大指數半日向下 上證收跌0.33%

彭博：中國封城預計令GDP每月最少蒸發460億美元

港交所歐冠昇：不排除未來會收購或夥拍企業合作

匯豐再多50家分行4月起恢復五天營業

美國印度據報4月舉行「2＋2」會談 冀藉此削弱印俄關係

【有片：埋身擊】加密貨幣挑戰阻力 倘能突破升幅將增加

四環醫藥去年純利跌12% 末期連特別息派10.8分人幣

IGG：美制裁影響俄羅斯遊戲收入 料今年首兩季虧損

【有片：選股王】中國水務直飲水業務發展迅速 有望進一步加快全國發展

中國食品去年賺5.7億人幣 派末期息12.5港仙

華潤醫藥去年純利錄37億元升14% 末期息派15仙

合景悠活：政策基本面對行業發展屬鼓勵及支持

歐冠昇提出港交所三大關鍵戰略 料中國更多家庭財富轉向資本市場

碧桂園服務去年多賺50% 息29.95分人幣

石四藥去年純利升近3成 末期息派7仙

通用環球醫療去年多賺11% 派末期息0.36元

恒指收漲98點 ATM強勢 小米獨憔悴插7% 融創中國瀉近兩成

傳美國擬組Chip 4晶片聯盟 惟韓憂中國報復 未必完全接受美提議

滬指半日險守3200點 深證成指跌穿12000點

港元拆息普遍向上 惟1個月HIBOR連跌2日

思摩爾伙美藥企研新冠肺炎吸入式療法 可將病毒生成量降90％

胡潤全球白手起家女企業家榜：龍湖吳亞軍居榜首

遭美列受管制清單 中電信：一直堅持合規營運 FCC缺乏正當理據

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)