moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

報告：2月中國智能手機出貨量按年跌兩成 受累需求疲弱及疫情反覆

CINNO Research近日發表報告，指出2月中國市場智能手機銷量按年下跌20.5%，出貨約2348萬部，按季則下跌24%。據報告，由於受到宏觀環境影響，加上高端機型需求疲弱與疫情反覆，導致國內手機市場發展節奏放緩。

以品牌劃分，OPPO上月出貨400萬部排行第一，按年和按季分別下降45.7%和25.8%。第二是榮耀出貨390萬部，按年和按季分別下降45.7%和25.8%。蘋果（美：AAPL）和vivo同樣錄得380萬部，分別排行第三和第四。小米（1810）則錄得360萬部排第五，按年和按季分別下降20.1%和17.9%。

在頭五位品牌按年表現當中，只有榮耀錄得正增長，按年升141.6%，按季則隨大市跌24.7%。新機型榮耀60和榮耀X30合計單月銷量逾百萬；榮耀60更處於單機銷售榜第四的位置，僅次於iPhone 13、iPhone 13 Pro Max與iPhone 13 Pro，支撐著榮耀品牌。

而排名第三的蘋果，儘管按季下跌24.8%，但按年下降僅4%，iPhone 13系列熱度依然不減，三款機型佔據單品月銷榜前三名。報告又指，蘋果早前在春季發佈會上，推出iPhone 13和iPhoen13 Pro新配色版本，相信仍然會給iPhone 13系列帶來一定的市場銷售動力。

CINNO Research認為，農曆新年後中國多地疫情出現反覆，為國內手機廠商復工復產帶來較多不利影響，是2月手機整體表現下滑的主要原因之一。

此外，今年聯發科平台大舉進軍旗艦市場，也影響到各大Android廠商的旗艦佈局，為雙平台分配研發和供應鏈資源成為新的挑戰。高通旗艦驍龍8 gen1在三星代工良率不足，影響晶片供應；同時聯發科晶片交付延期，也影響新機發佈節奏，導致部分產品上市出現延期，從而在2月市場上出現產品空檔。

其他報道

星展：地緣政治因素降低歐洲投資比重 看好中國前景

中證監澄清未對小米產業鏈上市設限 小米：已向背後操作者興訟

俄富商7500萬美元遊艇被扣押 據報背後債權人為摩根大通

港交所擬年內推出數碼資產交易平台Diamond 首階段涵蓋ESG產品

滬深三大指數半日向下 上證收跌0.33%

彭博：中國封城預計令GDP每月最少蒸發460億美元

港交所歐冠昇：LME停鎳市場交易「史無前例」 將汲取教訓

匯豐再多50家分行4月起恢復五天營業

美國印度據報4月舉行「2＋2」會談 冀藉此削弱印俄關係

【有片：埋身擊】加密貨幣挑戰阻力 倘能突破升幅將增加

四環醫藥去年純利跌12% 末期連特別息派10.8分人幣

IGG：美制裁影響俄羅斯遊戲收入 料今年首兩季虧損

【有片：選股王】中國水務直飲水業務發展迅速 有望進一步加快全國發展

中國食品去年賺5.7億人幣 派末期息12.5港仙

華潤醫藥去年純利錄37億元升14% 末期息派15仙

合景悠活：政策基本面對行業發展屬鼓勵及支持

歐冠昇提出港交所三大關鍵戰略 料中國更多家庭財富轉向資本市場

碧桂園服務去年多賺50% 息29.95分人幣

石四藥去年純利升近3成 末期息派7仙

通用環球醫療去年多賺11% 派末期息0.36元

恒指收漲98點 ATM強勢 小米獨憔悴插7% 融創中國瀉近兩成

傳美國擬組Chip 4晶片聯盟 惟韓憂中國報復 未必完全接受美提議

滬指半日險守3200點 深證成指跌穿12000點

港元拆息普遍向上 惟1個月HIBOR連跌2日

思摩爾伙美藥企研新冠肺炎吸入式療法 可將病毒生成量降90％

胡潤全球白手起家女企業家榜：龍湖吳亞軍居榜首

遭美列受管制清單 中電信：一直堅持合規營運 FCC缺乏正當理據

 