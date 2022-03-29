以品牌劃分，OPPO上月出貨400萬部排行第一，按年和按季分別下降45.7%和25.8%。第二是榮耀出貨390萬部，按年和按季分別下降45.7%和25.8%。蘋果（美：AAPL）和vivo同樣錄得380萬部，分別排行第三和第四。小米（1810）則錄得360萬部排第五，按年和按季分別下降20.1%和17.9%。

在頭五位品牌按年表現當中，只有榮耀錄得正增長，按年升141.6%，按季則隨大市跌24.7%。新機型榮耀60和榮耀X30合計單月銷量逾百萬；榮耀60更處於單機銷售榜第四的位置，僅次於iPhone 13、iPhone 13 Pro Max與iPhone 13 Pro，支撐著榮耀品牌。

而排名第三的蘋果，儘管按季下跌24.8%，但按年下降僅4%，iPhone 13系列熱度依然不減，三款機型佔據單品月銷榜前三名。報告又指，蘋果早前在春季發佈會上，推出iPhone 13和iPhoen13 Pro新配色版本，相信仍然會給iPhone 13系列帶來一定的市場銷售動力。

CINNO Research認為，農曆新年後中國多地疫情出現反覆，為國內手機廠商復工復產帶來較多不利影響，是2月手機整體表現下滑的主要原因之一。

此外，今年聯發科平台大舉進軍旗艦市場，也影響到各大Android廠商的旗艦佈局，為雙平台分配研發和供應鏈資源成為新的挑戰。高通旗艦驍龍8 gen1在三星代工良率不足，影響晶片供應；同時聯發科晶片交付延期，也影響新機發佈節奏，導致部分產品上市出現延期，從而在2月市場上出現產品空檔。

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