他稱，李家超在止暴制亂、實施《香港國安法》中經受重大考驗，有一副扛得起外來壓力「鐵肩膀」，有維護國家安全和社會安定的堅定意志和能力，是商界期待的理想特首人選。

黃志祥又表示，李家超長期主理社會治安事務，不僅有豐富的警隊和政府管理經驗，而且對香港對國家有高度的承擔，有決心、有能力貫徹落實香港國安法，維護香港的繁榮穩定，為經濟發展提供有力保障。

他呼籲所有希望香港好的社會各界人士，支持李家超參選並高票當選，共同維護香港的社會穩定和經濟安全。相信李家超能夠在社會各界的支持下，籌組一個有抱負、有能力、有擔當的管治團隊，既堅定維護社會安定，為香港發展創造有利環境，又能夠抓住發展新機遇，破解經濟民生的深層次矛盾。

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