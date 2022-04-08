就政務司長李家超請辭並宣布打算參選特首，信和置業（0083）主席、全國政協經濟委員會副主任黃志祥表示，社會穩定和經濟安全是保持香港國際金融中心和貿易中心地位的必要條件。2019年的黑色暴亂癱瘓社會，衝擊商舖，破壞金融機構，直接損害了商界的投資信心。這個教訓非常深刻。面對複雜多變的國際局勢和外來干預，香港需要一位有心有力頂住外來壓力、維護社會穩定的特首。
他稱，李家超在止暴制亂、實施《香港國安法》中經受重大考驗，有一副扛得起外來壓力「鐵肩膀」，有維護國家安全和社會安定的堅定意志和能力，是商界期待的理想特首人選。
黃志祥又表示，李家超長期主理社會治安事務，不僅有豐富的警隊和政府管理經驗，而且對香港對國家有高度的承擔，有決心、有能力貫徹落實香港國安法，維護香港的繁榮穩定，為經濟發展提供有力保障。
他呼籲所有希望香港好的社會各界人士，支持李家超參選並高票當選，共同維護香港的社會穩定和經濟安全。相信李家超能夠在社會各界的支持下，籌組一個有抱負、有能力、有擔當的管治團隊，既堅定維護社會安定，為香港發展創造有利環境，又能夠抓住發展新機遇，破解經濟民生的深層次矛盾。
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